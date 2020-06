El Barça abre la puerta al Madrid en el Pizjuán Los de Setién empatan con el Sevilla y dejan en juego su liderato

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona no pasó del empate sin goles este viernes en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 30 de LaLiga Santander, un traspiés fruto de un partido discreto y de falta de puntería con el que descuida su liderato ante el Real Madrid.

Los de Quique Setién mandaron en la primera media hora y en los últimos 20 minutos, donde se notó que el título no entiende de otra cosa que no sea sumar de tres en tres. El Sevilla terminó mejor el primer tiempo y también empezó con más peligro el segundo, con la más clara del partido en las botas de Ocampos, o Reguilón solo en el descuento. Al Barça le entraron las prisas sin gol.

A los catalanes les faltó ritmo de nuevo, les faltó el fútbol que pretendía ganar desde la llegada de Setién, y las mejores ocasiones fueron las faltas directas de Messi. Ni el argentino, en busca de su gol 700 y ante su rival preferido, Luis Suárez de titular, o Braithwaite en el lugar de Griezmann estuvieron finos.

Y eso que esta salida culé marcada en el calendario no respondió a ese cartel de exigencia en la primera mitad. A los tres minutos Suárez y Messi ya se habían visto solos muy cerca de la meta rival, tan solos que decidieron mal en vez de aprovecharlo. Fue la primera señal hizo a Lopetegui vivir muy inquieto la primera media hora.

Y es que el cuadro azulgrana se plantó bien en campo del Sevilla, presionó cuando no tuvo el balón y amenazó con el gol. Un tanto acomplejado o esperando a una contra que no llegó, el equipo local dio comodidad al juego de un Barça que no se puso el cuchillo entre los dientes. A balón parado se la encontró Koundé para el Sevilla pero los andaluces no tiraron a puerta en el primer tiempo.

El Barça sí lo hizo aunque sin excesivo peligro. El mayor, en una falta de Messi que sacó el propio Koundé bajo palos o un centro de Suárez que dejó vivo en el área pequeña Vaclik. El parón por hidratación cambió el guion y el Sevilla se quedó desde entonces el balón. La posesión no fue hiriente para los de Setién. Sin regalar esfuerzos ni uno ni otro equipo, se esmeraron más en la trifulca con la que terminó el periodo, generada entre Messi y Diego Carlos.

EL BARÇA LO INTENTA TARDE Y SIN BRILLO

Los de Lopetegui siguieron en esa línea de crecer con Banega de entrada en el segundo tiempo, mientras que el Barça bajó en exceso las pulsaciones. Así llegó la más clara de los locales, en una falta que sacó rápido Navas y que permitió a Ocampos fusilar a Ter Stegen. La sacó como pudo el meta alemán como otra de Munir.

El peligro del Barça volvió a ser a balón parado con Messi, mientras el Sevilla comenzaba a recular, sin renunciar a la contra. Alba salvó un 3 contra 1 de los de Lopetegui y Reguilón también perdonó para un Sevilla que el punto le vale para seguir siendo terceros. Luis Suárez mandó arriba la que tuvo y en 10 minutos que dio Setién a Griezmann el galo no aportó nada.

Al tercer partido tras el parón por la pandemia, ya no depende de sí mismo el Barça para ser campeón. Los de Setién (65 puntos) salen del Pizjuán mirando lo que haga el Real Madrid (62) el domingo en visita a la Real Sociedad, para seguir en lo más alto.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: SEVILLA FC, 0 – FC BARCELONA, 0.

–ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Jordan (Gudelj, min.69), Óliver Torres (Banega, min.46); Munir (Suso, min.59), De Jong (En-Nesyri, min.69) y Ocampos (Mudo Vázquez, min.84).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Riqui Puig, min.88), Arturo Vidal (Griezmann, min.77); Messi, Suárez y Braithwaite (Arthur, min.63).

–ÁRBITRO: González González (C.Cast-Manchego). Amonestó a Reguilón (min.26), Fernando (min.45+3) y Banega (min.62) por parte del Sevilla. Y a Piqué (min.39) y Busquets (min.45+3) en el Barça.

–ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.