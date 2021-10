El Barça ajusta cuentas con el Bayern

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Barça sumó este jueves su segunda victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2021-2022 tras imponerse sin excesivo brillo por 72-80 al Bayern Múnich alemán, un rival que se le atragantó la temporada pasada ya que no le pudo ganar en ninguno de sus dos enfrentamientos.

El actual subcampeón continental no dejó su mejor baloncesto en una plaza siempre difícil como el Audi Dome, donde dominó con rentas cómodas desde el final del segundo cuarto, pero donde ‘tuvo que esmerarse hasta el final para no llevarse un susto. Las 17 pérdidas en la estadística blaugrana fueron un reflejo del irregular partido ofensivo de los de Sarunas Jasikevicius, que también echaron de menos la versión arrolladora de este inicio de temporada de Nikola Mirotic, que se quedó en once puntos.

Pero pese a ello, el equipo catalán demostró ser mejor que el de Andrea Trinchieri, acuciado por bajas importantes y que sólo pudo mandar en el inicio del encuentro cuando su defensa controló el ataque visitante hasta la salida de Jokubaitis. El lituano anotó nueve puntos seguidos para levantar un 13-7 y dejar la iniciativa para los suyos al término de los 10 primeros minutos.

El Bayern aún aguantó en el segundo periodo gracias al trabajo de Hilliard y Rubit, pero poco a poco, la segunda unidad del Barça y el acierto de Davies y Mirotic fueron decantando la balanza. Un arreón final permitió a los de Jasikevicius irse al descanso con una renta cómoda (33-44).

El Barça no volvió entonado tras el paso por vestuarios y los locales lo aprovecharon para recuperar parte de sus opciones (38-44). Sin embargo, no encontró a Hilliard y Rubit ni tampoco a un ‘desaparecido’ Weiler-Babb, mientras que en las filas rivales apareció un Higgins que no había anotado ni un punto hasta entonces. El escolta americano firmó once en este periodo y los suyos parecieron afrontar los diez minutos finales con todo controlado (47-63).

El Bayern intentó no rendirse, pero pese a sus continuos esfuerzos, el Barça manejó el encuentro con cierta comodidad hasta el tramo final donde el conjunto alemán endureció su actitud defensiva y se permitió soñar al poner 68-74 a falta de 1:19. El equipo catalán no se descentró y cerró el partido sin complicaciones.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 72 – BARÇA, 80 (33-44, al descanso)

–EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Walden (5), Weiler-Babb (4), Hilliard (18), Thomas (14) y Rubit (13) –quinteto inicial–; Jaramaz (3), Hunter (6), Sisko (7) y Schilling (2).

BARÇA: Calathes (6), Higgins (16), Hayes-Davis (6), Mirotic (11) y Davies (15) –quinteto inicial–; Martínez (-), Smits (3), Oriola (4), Laprovittola (2), Kuric (8) y Jokubaitis (9).

–PARCIALES: 15-16, 18-28, 14-19 y 25-17.

–ÁRBITROS: Latisevs, Jovcic y Racys. Sin eliminados.

–PABELLÓN: Audi Dome. 3.814 espectadores.