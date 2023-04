El Barça busca dar otro paso hacia el título en Vallecas

Los de Xavi visitan al Rayo, ante el que acumulan tres partidos sin ganar

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona, sin el sancionado Sergio Busquets, visita este miércoles Vallecas (22.00 horas/DAZN) con el objetivo de seguir dando pasos adelante hacia su vigésimo séptimo título de LaLiga Santander y aprovechando la derrota del Real Madrid en Girona, todo ante un Rayo que ya consiguió sorprender a los azulgranas dos veces la temporada pasada y que ansía atar de manera matemática la permanencia y soñar con Europa.

El triunfo del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, sellado con un solitario gol de Ferran Torres, permitió al conjunto culé desterrar las dudas surgidas tras los dos empates cosechados en las jornadas anteriores ante Getafe (0-0) y Girona (0-0) y la dolorosa derrota y eliminación copera frente al Real Madrid (0-4).

Después de tres encuentros sin ver puerta, los de Xavi Hernández (76) volvieron a reencontrarse con el gol y, de paso, dejaron casi fuera de la lucha por LaLiga a un duro rival como el conjunto colchonero. Además, el equipo de Carlo Ancelotti se estrelló el martes en Montilivia y podría ampliar a 14 su renta de puntos con 21 por disputarse.

«Cada jornada queda una menos, pero quedan 24 puntos por jugar y llevamos once; es una distancia significativa pero no definitiva. Cada victoria es un golpe sobre la mesa, porque es una jornada menos. Cada victoria ahora es un pasito más», advirtió Xavi en rueda de prensa. «No estamos para récords, no pienso en los nueve goles encajados o en los 100 puntos o en los partidos por 1-0», añadió.

Y es que el cuadro blaugrana va camino de convertirse en el equipo con la mejor defensa de la historia; Marc-André Ter Stegen solo ha tenido que recoger nueve veces el balón del fondo de las mallas, un soberbio dato que se une a la gran efectividad en ataque del equipo.

En total, ha conseguido 10 victorias por 1-0 en LaLiga esta temporada y puede igualar el mayor registro de un equipo en un mismo curso: 11 el Valencia en la campaña 1988-89, el Atlético de Madrid en la 2017-18 y el Sevilla en la 2020-21.

Con el regreso ante el Atlético del neerlandés Frenkie de Jong, que salió de inicio, y de Pedri, que partió desde el banquillo, el Barça ha recuperado su mejor cara, y ambos comenzarán el partido en Vallecas, donde no estará por sanción Sergio Busquets. Con ellos dos titulares, el equipo solo se ha dejado puntos en dos partidos de LaLiga (1E 1D), mientras que sin ellos juntos de inicio ha tropezado en cuatro ocasiones.

Además del capitán, tampoco estarán los lesionados Sergi Roberto, Andreas Christensen y Ousmane Dembélé. Arriba, Ferran Torres y Ansu Fati se jugarán un puesto junto a Raphinha y a Robert Lewandowski, que ha participado en cinco de los últimos siete goles del Barcelona como visitante en LaLiga (tres goles y dos asistencias).

Enfrente, los de Xavi se encontrarán con un Rayo al que no han conseguido ganar en ninguno de sus últimos tres encuentros; esta misma temporada, los de Andoni Iraola sacaron un empate de su visita al Spotify Camp Nou (0-0), mientras que la temporada pasada se impusieron en los dos encuentros ante los azulgranas: 1-0 en la primera vuelta, con gol de Radamel Falcao, y 0-1 en la segunda, con tanto de Álvaro García.

El delantero colombiano se perderá por lesión una cita en la que el conjunto rayista quiere dejar atrás su derrota ante la Real Sociedad (2-1), segunda en los últimos tres choques, para seguir avanzando hacia la permanencia matemática. Con 40 puntos, está virtualmente salvado, y los puestos continentales están a siete unidades.

El centrocampista Santi Comesaña será baja por acumulación de tarjetas y su lugar en la medular lo ocupará previsiblemente el senegalés Pathé Ciss. A cambio, el preparador del cuadro vallecano recupera al central Alejandro Catena y al extremo Álvaro García, que se perdieron el duelo ante los donostiarras por sanción.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Pathé Ciss; Isi, Trejo, Álvaro García; y Camello.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Jordi Alba; De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.

–ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño)

–ESTADIO: Vallecas.

–HORA: 22.00/DAZN.