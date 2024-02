El Barça de Xavi empieza en Nápoles su último gran reto

Los ‘culers’ ven en la ‘Champions’ una posible boya salvadora

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona visita este miércoles al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona (21:00) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, competición a la que el Barça de Xavi se aferra para dar una alegría a su afición en una temporada aciaga en la que, por el mal rumbo, el técnico egarense optó por irse en diferido pero prometiendo competir por todo hasta el final.

Será un ‘todo o nada’ en dos partidos, el de la ida y el de la vuelta, y a partir de ahí a soñar. El Barça afronta esta doble cita consciente de que LaLiga EA Sports está casi imposible y que el único saliente al que agarrarse para, en caso de éxito, hacer que la temporada sea exitosa es esta ‘Champions’.

Una empresa exigente, complicada, que pedirá al equipo que dé lo mejor de sí en todos los partidos que estén por delante. De momento, enfrente, tendrá a un Nápoles en problemas en la Serie A, con cambio de entrenador incluido, y al que ha ganado en las dos eliminatorias más recientes jugadas entre ambos, una en la Liga de Campeones y otra en la Liga Europa.

No debe confiarse el Barça, porque no hay apenas red. Y decir adiós a la ‘Champions’ en octavos, tras dos campañas en las que ni siquiera pudieron pasar la fase de grupos, no ayudaría para nada a calmar un ambiente que sigue enrarecido por el mal juego del equipo, pese a ganar en Vigo al Celta en la última jornada liguera.

Competir partido a partido es lo que debe hacer el Barça para no estar lejos del sueño continental. Ya es un paso estar en esta ronda, pero el Nápoles afronta también esta cita como un ultimátum, con el aliciente de tener nuevo técnico y de tener menos presión, que recaerá en un Barça que no quiere hablar de favoritismo a su favor.

Los precedentes sí son favorables al Barça. El más reciente fue en la Liga Europa, en la campaña 2021/22, con 5-3 en el balance global a favor de los ‘culers’. Y, en la Liga de Campeones, el choque fue en los octavos de final, como ahora, de la campaña 2019/20, con 4-2 para unos ‘culers’ que en Nápoles rascó un empate (1-1).

De cara a este miércoles, el equipo blaugrana recupera dos piezas importantes; la del capitán Sergi Roberto y la del mediapunta portugués João Félix, que recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones y entraron en la lista de convocados. El luso, recuperado de un esguince en el tobillo derecho, podría ser determinante si aporta la magia que parecía haber recuperado antes de su lesión.

Ambos son las principales novedades en la lista de 23 futbolistas convocados por el técnico, Xavi Hernández, que sigue teniendo las bajas de Alejandro Balde, Gavi, Marcos Alonso y Ferran Torres. No obstante, el panorama médico es mejor que dos o tres semanas atrás y ya está rodado el portero Marc-André Ter Stegen, que podría ser clave en ‘Napoli’.

Y es que los napolitanos tienen, pese a su irregularidad, un ataque de auténtico lujo con Politano, Osimhen y Kvaratskhelia. Tres hombres rápidos y de calidad, sobre todo en las botas del georgiano, que es la principal amenaza de los italianos.

UN NÁPOLES CON NUEVO ENTRENADOR

Eso sí, el Nápoles está noveno en la Serie A que ganó el último años. Como el Barça, ambos equipos vienen de ganar sus respectivos campeonatos domésticos hace un año y están lejos de poder revalidarlos, por no decir que es imposible. Por lo menos, así lo parece en el caso napolitano, pues son novenos a 27 puntos del líder, el Inter de Milán.

De ahí que, por sorpresa, a 24 horas de este choque ante el Barça, el club optara por un cambio en el banquillo. El técnico italiano Walter Mazzarri fue destituido este lunes como entrenador del primer equipo y es Francesco Calzona, que es también seleccionador de Eslovaquia, su sustituto en el banquillo partenopeo, en el que fue asistente tanto de Maurizio Sarri como de Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

NÁPOLES: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen y Kvaratskhelia.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Pedri.

–ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

–ESTADIO: Stadio Diego Armando Maradona.

–HORA: 21:00/Movistar Liga de Campeones.