El Barça mira a Pedri para renacer ante el Atlético

Los ‘culers’ buscan acabar con el ‘dragón colchonero’ en Sant Jordi

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona recibe este domingo al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (16.15), en la jornada 30 de LaLiga Santander, en un duelo entre primero y tercero en el que los blaugranas confían en recuperar la ilusión con el regreso de Pedri y tumbar a unos ‘colchoneros’ que están en buena forma y que siguen acechando la segunda posición, en manos del Real Madrid.

Hay más en juego en el Camp Nou de lo que parece. El Barça, tras dos empates sin goles, necesita ganar para no dar al eterno rival la opción de acercarse más en la tabla y empezar a soñar con la remontada. Y, para el Atlético, asaltar el feudo blaugrana sería una inyección de moral de cara a esa lucha por la segunda plaza.

Ambos sabrán qué habrá hecho el Real Madrid en casa contra el Celta, el sábado por la noche. Así que la presión que puedan tener unos y otros podrá ser distinta en función del resultado en el Santiago Bernabéu. Pero, pase lo que pase, el objetivo de Barça y Atlético es el mismo; ganar.

La jornada empezó con esos 11 puntos de diferencia respecto a los blancos, pero el Barça sabe que permitir al rival acercarse más sería más que peligroso, con todavía 8 jornadas pendientes. Pero, sobre todo, ante el Atlético de Madrid deben reencontrarse con el gol, con la efectividad perdida.

Los empates sin goles ante Girona y Getafe, más la derrota por 0-4 ante el Real Madrid en la Copa del Rey, dejan al Barça sin marcar en los últimos 3 duelos. Demasiado para el equipo de Xavi Hernández. De ahí la importancia de recuperar la magia de Pedri y la llegada desde segunda línea, aunque podría explotarla mucho más, de Frenkie de Jong.

Ambos son las caras positivas de la moneda, los dos lesionados que vuelven al equipo y que podrían ser además titulares. Por contra, no se recupera a tiempo Ousmane Dembélé, pese a entrenar con el grupo, y sigue siendo baja junto a Andreas Christensen y Sergi Roberto.

Pero Pedri, por falto de forma que esté, podría aportar esa luz que tanto necesita el Barça. Ese pase entre líneas, ese ver lo que muchos otros no ven. Sin duda, sería una ayuda para un Robert Lewandowski que es un faro apagado en punta. Que vive demasiado solo arriba en los últimos partidos. De ahí que algunos también sonrían al ver a la perla Lamine Yamal, de 15 años, convocado. ¿Jugará?

En casa, sí, pero el Barça vuelve a enfrentarse a los horarios que a Xavi no le gustan. No quiere jugar con sol, ni a mediodía ni en la hora de la siesta. De nuevo, 16.15 horas y a ver si vuelve a excusarse en ello, o no. Lo que mucha gente critica en Barcelona es jugar en la Diada de Sant Jordi, ‘festividad’ muy querida en Catalunya.

Enfrente, un ‘dragón’ llamado Atlético de Madrid. Uno de los equipos más en forma del momento, que se presenta en Barcelona tras ganar los últimos seis partidos en LaLiga Santander. El último, en casa ante el Almería (2-1). Y ganando en Girona (0-1) y Vallecas (1-2). Los de Diego Pablo Simeone saben que, si hay buen momento para visitar Barceloa, es este.

Desde febrero de 2006 que el Atlético no gana en el Camp Nou en Liga. Aunque arrancaron dos empates en 2020 y 2021, y siendo el último precedente un 4-2 del año pasado. Ahora, con la efectividad del exblaugrana Antoine Griezmann, y el buen ambiente de grupo, quieren poner fin a la mala racha de resultados en feudo blaugrana.

Quien no estará en el Spotify Camp Nou es el también exblaugrana Memphis Depay, lesionado igual que Reinildo. Y, por sanción, no jugarán Marcos Llorente ni Geoffrey Kondogbia. Por otro lado, Simeone recupera a Stefan Savic para el eje defensivo.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Raphinha, Lewandowski y Gavi.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann y Correa.

–ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).

–ESTADIO: Spotify Camp Nou.

–HORA: 16.15/Movistar LaLiga TV.