El Barça quiere frenar la euforia del Mallorca

Los ‘culers’ deben ganar al flamante finalista copera para presionar a los de arriba

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona y el RCD Mallorca abren este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21:00) la jornada 28 de LaLiga EA Sports, en un horario poco habitual y a la vez celebrado por unos ‘culers’ que reciben a un Mallorca crecido por ser flamante finalista de la Copa del Rey y venir de ganar al Girona FC.

Falló el Barça en San Mamés, con un empate (0-0) en uno de los feudos más complicados del campeonato que en otra ocasión hubiera sido más valorado, pero que viendo que el Real Madrid venía de empatar también en Mestalla (2-2) supo a poco; fue una oportunidad perdida para reengancharse más a la lucha por LaLiga.

Y con esa sensación, el equipo blaugrana quiere aprovechar que juega antes que nadie para ganar y poder presionar tanto a los blancos, que siguen teniendo a 8 puntos, como a un Girona FC al que pasarían de forma provisional, después de que los ‘gironins’ cayeran por la mínima en el Estadi Mallorca Son Moix.

Ese gol de Copete dio el triunfo a los de Javier Aguirre, que pese a estar todavía decimoquintos en la clasificación, tienen bastante tierra de por medio respecto al descenso y llevan dos victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas. Y, de por medio, eliminaron a la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey para lograr el billete a la final.

Una euforia, ganada y merecida, que en Barcelona confían en cortar de raíz. De momento, en la previa, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, avisó del peligro de este duelo por el buen momento de los mallorquines, por su férrea defensa desplega recientemente y por la mano de un Javier Aguirre al que llenó de halagos. De hecho, en la primera vuelta en Son Moix, el resultado fue de 2-2 y con Fermín López logrando el empate para el Barça en el último tercio del duelo.

Los blaugranas quieren olvidar esa oportunidad perdida de San Mamés y seguir peleando una Liga que está harto complicada pero, de momento, todavía al alcance matemático. Así que no quieren oír hablar en el ‘staff’ de la Liga de Campeones, que se presenta el martes que viene en Montjuïc con un Barça que necesita ganar al Nápoles para estar en los cuartos de final.

Sin cambio de chip y bien centrados en esta Liga. Así quiere ver Xavi a sus jugadores ante el Mallorca, en un partido que le obligará a cambiar de sistema o a hacer filigranas con algunos de sus jugadores. Y es que ese empate en Bilbao dejó, más que un punto, dos lesiones de importancia y dos bajas claves para estos duelos venideros; Pedri y Frenkie de Jong.

Pese a que la lesión del centrocampista canario no sea tan fea como parecía, en palabras de su técnico, puede estar cerca de los dos meses de baja, algo más que el neerlandés. Pero ante el Mallorca no estarán ni ellos ni Gavi –lesionado de gravedad y baja lo que resta de temporada– y ello deja a Xavi con Ilkay Gündogan, que lo ha jugado todo, y con Fermín López como únicos interiores puros.

Con Oriol Romeu listo para jugar en la medular, así como el polivalente Sergi Roberto, que empezó de interior antes de ser reciclado a lateral derecho, habrá que ver si Xavi mueve ficha y toca teclas en su sistema. La idea de juego, no obstante, no variará y pedirá a sus jugadores ser protagonistas con el balón, presionar arriba y buscar el área rival. Algo que no sucedió en Bilbao.

Sin los citados Pedri, De Jong ni Gavi, y tampoco el resto de lesionados Balde, Marcos Alonso y Ferran Torres (cerca ya de su recuperación), se suma a la lista de bajas el central uruguayo Ronald Araujo, por sanción. Muchas piezas ausentes y muchas opciones de renovar el once inicial pensando, ni que sea de reojo, en el martes y en el Nápoles.

Por su parte, el RCD Mallorca acude a Montjuïc sin Omar Mascarell, sancionado por acumulación de tarjetas, y sin Pablo Maffeo, único lesionado para un Javier Aguirre que podría intentar reforzar el centro del campo para no sufrir tanto e intentar colapsar la zona de creación ‘culer’, dando entrada a Sergi Darder o a Morlanes para que aporten su experiencia.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Cubarsí, Cancelo; Romeu, Fermín, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix.

RCD MALLORCA: Rajkovic; Giovanni, Valjent, Raíllo, Copete, Costa; Antonio, Samú, Darder; Dani Rodríguez; y Muriqi.

–ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

–ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

–HORA: 21:00/DAZN.