El Bernabéu marca el ritmo del líder

El Real Madrid busca retener o incluso dejar de compartir liderato en un gran momento de juego, ante el ‘nuevo’ Granada de Medina, colista

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid recibe este sábado al Granada en un duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2023-2024, en el que los blancos deberán mantener el nivel de juego y exigencia para seguir en lo alto de la tabla, alargando un magnífico inicio, aunque con múltiples bajas, ante un conjunto nazarí en horas bajas, penúltimo en la tabla, pero que espera dar el impulso necesario en una plaza inexpugnable con su nuevo entrenador.

El Santiago Bernabéu (18.30 horas) acoge el penúltimo partido del Real Madrid en casa de este 2023, un duelo en el que los blancos se juegan seguir arriba. No obstante, el equipo madridista ahora es sinónimo de fiabilidad y seguridad, ya que desde que lamentó la dura derrota en el Metropolitano a finales de septiembre suma 12 encuentros invicto, con 10 triunfos y 2 empates.

Los madridistas atraviesan un momento único de clarividencia, con las ideas claras tanto en ataque, con un Rodrygo estelar y más acertado -ha participado en 10 de los últimos 15 goles de su equipo-, y en defensa, encajando solo un gol en los últimos tres encuentros domésticos.

Gran parte de culpa es de un Antonio Rüdiger motivado y concentrado, pilar de la zaga blanca, y de Andriy Lunin, con el mejor porcentaje de paradas (88 por ciento) de LaLiga, que repetirá en la portería por delante de Kepa Arrizabalaga, ya recuperado.

El encuentro de este miércoles ante el Nápoles en Liga de Campeones fue un gran ejemplo de la dinámica tan positiva que atraviesa el Real Madrid. El triunfo por 4-2 les permitió amarrar el liderato continental, con una demostración de pegada y fortaleza ofensiva que no desactivó al pobre sistema defensivo de los italianos.

La victoria europea reforzó la moral merengue después del contundente 0-3 en Cádiz para volver a la cima de LaLiga EA Sports en la pasada jornada, aunque ahora empatados a 35 puntos con el sorpresivo Girona. Así, el Real Madrid buscará ante el Granada seguir con su buena racha, fieles al compromiso colectivo, que está siendo «la llave» para «mantener la buena dinámica», según Ancelotti, y no perder el liderato, incluso dejar de compartirlo si el conjunto catalán pincha horas antes ante el Valencia.

Todo ello pese al lastre de las lesiones, ya que Ancelotti sigue sin contar, además de Courtois y Militao, con los centrocampistas Tchouameni, Camavinga, Güler y Modric, además de la baja arriba de Vinícius Júnior. Sí estarán disponibles un Jude Bellingham que ha superado sus problemas de tobillo ante el Nápoles y Rodrygo Goes, autor de 6 goles y 4 asistencias en los últimos 4 encuentros del Real Madrid.

Para ampliar una serie de 11 encuentros ligueros invicto en el Bernabéu (9V y 2E), el once titular madridista presentaría rotaciones en la zaga, con oportunidades para Lucas Vázquez, Nacho y Fran García. Para el centro del campo, el técnico italiano deberá elegir entre repetir con Ceballos, o si dar entrada de titular a Joselu, lo que trasladaría a Brahim, fijo por las ausencias, a la parte derecha.

Enfrente estará el ‘nuevo’ Granada de Alexander Medina, que no gana desde finales de septiembre, su único triunfo del curso, que buscarán en la difícil plaza del Bernabéu (el Real Madrid no pierde desde abril) conseguir un impulso urgente y necesario. Los nazaríes esperan que la llegada del uruguayo al banquillo dé ese aire fresco al proyecto, ahora en horas bajas, penúltimos con 7 puntos (6D y 1E fuera de casa).

La empresa se antoja complicada, teniendo en cuenta que el Granada no vence al Real Madrid desde febrero de 2013, en Los Cármenes, mientras que en el feudo madridista no celebran un triunfo desde 1974 -enlaza 11 derrotas en Chamartín-. Su escasa puntuación apenas dan margen a los andaluces, ya que solo el Almería, único equipo que no ha ganado, está por debajo.

El Granada visitará el Santiago Bernabéu con las bajas de Miguel Rubio y Jesús Vallejo, además de la duda de Gonzalo Villar. La buena noticia para los nazaríes es el regreso de Bryan Zaragoza, el jugador que más regates ha completado en LaLiga EA Sports y un pilar fundametal en el ataque andaluz.

Al estrenarse en el banquillo, el once de Medina es una incógnita, pero todo apunta a que Torrente e Ignasi Miquel formarán como pareja de centrales, con Petrovic, Melendo y Gumbau en la medular, y Uzuni y Boyé acompañando a Bryan.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Bellingham; Joselu y Rodrygo.

GRANADA: Ferreira; Ricard, Torrente, Miquel, Neva; Petrovic, Melendo, Gumbau; Bryan Zaragoza, Boyé y Uzuni.

–ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano).

–ESTADIO: Santiago Bernabéu.

–HORA: 18.30/DAZN.