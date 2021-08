El campeón vuelve ante su público

El Atlético recibe al Elche con 21.000 aficionados en el Wanda

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) –

El Atlético de Madrid recibe este domingo al Elche (19.30 horas) con motivo de la segunda jornada en LaLiga Santander, un partido especial para todos los colchoneros, sobre todo para los 21.345 socios que vivirán el encuentro en las gradas del Wanda Metropolitano, donde no pudieron celebrar la Liga conquistada hace apenas unos meses.

Las celebraciones de aquel título logrado en Pucela fueron con un estadio vacío, con personalidades y parlamentos, pero sin el calor de su gente que tanto disfrutó el pasado curso con el entorchado liguero, el segundo en siete años, y el primero desde que se mudaron de casa hace dos temporadas. Este domingo se reencontrarán con su público.

Los de Diego Pablo Simeone llegan al partido tras su victoria en la jornada inicial ante el Celta (1-2) no sin sufrimiento, pero con muchas variantes en el once y alguna rotación que otra, como el caso de Luis Suárez, que no salió de inicio. Tampoco lo hizo el flamante fichaje Rodrigo de Paul, quien se espera que sea de la partida ante el Elche.

El centrocampista argentino, una de las sensaciones en la pasada Copa América, compartiría medular con Kondogbia y Koke, mientras que por delante el ‘Cholo’ repetiría con Lemar, Carrasco y Correa el más adelantado, pero con capacidad para escurrirse entre líneas y hacer daño como hizo en Vigo. Él fue el autor de los dos goles colchoneros.

El nivel de confianza, reforzado tras sus fallos en un partido ante el Betis del último tramo del pasado campeonato, sirvieron a Correa para crecerse y ofrecer una versión que resulta letal para sus rivales. Ya fue vital en la consecución del título y ahora reclama galones en este Atlético donde el esfuerzo es innegociable.

Con defensa de cinco, Llorente y Saúl en los laterales, la apuesta del ‘Cholo’ buscaría protegerse para encontrar los espacios ante la dureza del Elche, que ha mejorado bastante desde la vuelta de Fran Escribá. Simeone no podrá contar con Mario Hermoso, expulsado en Balaídos, ni con Felipe ni con Joao Félix, quienes siguen recuperándose.

Por su parte, el Elche llega a la capital de España después de empatar sin goles ante el Athletic Club en un buen estreno como local. Los franjiverdes estrenaron portero con el veterano Kiko Casilla y fue uno de los más destacados del debut. El técnico del Elche no tiene bajas salvo la de Piatti y, aunque espera más refuerzos, está encantado con la llegada de Darío Benedetto.

Lo más normal es que repita su apuesta por Fidel y Boyé como punta de lanza -estuvieron muy bien el pasado lunes- y por un centro del campo rocoso que apenas da opciones a su rival y maximiza con criterio las pocas que dispone. Esa es la gran virtud de un equipo que acude al Wanda con ganas de estropear el primer reencuentro entre el campeón y su gente.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Savic, Giménez, Kondogbia, Saúl; Koke, De Paul, Lemar; Carrasco y Correa.

ELCHE: Casilla; Josan, Roco, Verdú, Bigas, Mojica; Pere Milla, Guti, Marcone, Fidel; y Boyé.

–ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

–ESTADIO: Wanda Metropolitano.

–HORA: 19.30/Movistar LaLiga.