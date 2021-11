El Elche destituye a Fran Escribá

21/11/2021 21:38 Fútbol LALIGA SANTANDER AGENCIAS | EITB MEDIA El propio entrenador ha sido quien comunicado la decisión tomada por el club a los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico del Elche, Fran Escribá, ha sido destituido este domingo tras la derrota de su equipo ante el Real Betis (0-3) en el Martínez Valero.

El máximo accionista de la entidad, Christian Bragarnik, ha sido el encargado de comunicar en persona la destitución al técnico valenciano, quien ha entrado en la sala de prensa para anunciar su despido.

«Bragarnik me ha comunicado mi destitución. No voy a analizar el partido, no tiene sentido, aprovecho para despedirme, esta es mi rueda de prensa de despedida. Me despido de vosotros y de la afición a la que quiero mucho», dijo en una comparecencia tras partido que resultó ser la despedida de Escribá.

El Elche ha sufrido ante el Betis la mayor derrota de la temporada como local (0-3) y acumulaba seis partidos consecutivos sin ganar, lo que había provocado su caída a la zona de descenso.