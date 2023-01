El FC Barcelona resiste a un buen Real Madrid

Las azulgranas, pese a jugar con una menos muchos minutos, vuelven a ganar a las madridistas con prórroga incluida para defender la Supercopa

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona se medirá a la Real Sociedad este domingo por el título de la Supercopa de España después de ganar este jueves su semifinal por 3-1 al Real Madrid, un duelo que necesitó de una prórroga y donde las azulgranas resistieron la mejoría de su rival tras el descanso y el jugar con uno menos desde el minuto 59.

Fue un choque entretenido y vibrante, pese a que el actual campeón apabulló en la primera mitad en dominio. Luego, el equipo madridista aprovechó su oportunidad y la expulsión de Irene Paredes lo igualó todo más, aunque no lo suficiente para que el equipo madrileño pudiese por fin ganar al catalán tras diez enfrentamientos. Un penalti en la prórroga terminó por decantar la balanza del líder de la Liga F.

El Barça firmó un monólogo en el primer tiempo, donde no dejó margen a un Real Madrid donde Alberto Toril optó por la baza del contragolpe con la francesa Naomie Feller como única referencia arriba y Esther González en el banquillo, y con la sueca Freja Siri en el medio junto a Claudia Zornoza para dar más fuerza. Jonatan Giráldez, por su parte, repitió con el mismo once de la visita al Alfredo di Stéfano con el que maniató y controló a su rival, aunque su aluvión ofensivo no fue similar.

El conjunto catalán volvió a demostrar que está un escalón por encima, sobre todo si sale sin dar concesiones. Se hizo con la pelota rápidamente y su poderoso físico y su presión tras pérdida redujo a su rival, que apenas pudo pasar del mediocampo, salvo una vez con Feller.

El dominio no se tradujo en grandes ocasiones para las azulgranas, aunque desde muy pronto avisaron con una gran jugada individual de Geyse Ferreira y corte providencial de Kenti Robles. El Barça encerró a las madridistas, privadas de poder conectar con Caroline Weir y con Olga Carmona y Athenea del Castillo también neutralizadas por el poderío de Lucy Bronze y Fridolina Rolfö.

Ana Cronogorcevic dio otro aviso con un buen cabezazo que obligó a intervenir por primera vez a Misa Rodríguez, que poco después nada pudo hacer ante el gran disparo de Claudia Pina, que volvió a demostrar que se le da muy bien el conjunto madrileño y que puso el 1-0 en el minuto 24.

El tanto no hizo reaccionar al Real Madrid, que sufrió mucho al no poder tener apenas la pelota, siempre en poder del equipo de Giráldez que perdonó el 2-0 con un remate alto cercano a la portería de Crnogorcevic tras un cabezazo de Crnogorcevic. Un lanzamiento de falta de Pina, otro cabezazo de Bronze ante una zaga que lo pasó mal a balón parado y un par de disparos de Guijarro cerraron la primera mitad.

WEIR EMPATA Y LA EXPULSIÓN LO IGUALA MÁS

La segunda mitad no varió el guión aunque el Real Madrid dio un paso adelante a costa de dejar más espacios al Barça. El dominio continuó siendo del actual campeón, pero las madridistas encontraron la efectividad y a Weir en su primer tiro a puerta del choque. La escocesa sufrió una falta al borde del área y la ejecutó ella misma a la perfección para poner el 1-1.

El equipo de Toril no dio un paso atrás pese a la igualada y ese riesgo estuvo a punto de costarle perder rápido el botín. Geyse Ferreira realizó otra muestra de potencia, pero le faltó tino ante Misa Rodríguez. Poco después, Irene Paredes, con una amarilla por una falta sobre Feller, midió mal y derribó de nuevo a la francesa para dejar con diez a su equipo.

Ambos banquillos reaccionaron rápido con Marta Torrejón entrando por Crnogorcevic para reforzar la zaga y con Maite Oroz y Esther González, cambios ofensivos para intentar aprovechar la superioridad numérica. El partido se abrió definitivamente y la calidad técnica y experiencia del Barça compensó el jugar con una menos.

Una presión de Geyse sobre Misa Rodríguez estuvo a punto de provocar el autogol de la portera aunque con posible falta de la brasileña, un auténtico ‘tormento’ para la zaga rival que aguantó para alargar el choque hasta la prórroga pese a la insistencia del equipo azulgrana, algo ‘tocado’ en lo físico.

En el tiempo suplementario, pese a los cambios, este aspecto fue decisivo en ambos lados. Mariona Caldentey y Athenea del Castillo gozaron de las dos mejores antes de que entre Tere Abelleira y Sofie Svava derribasen inocentemente a Lucy Bronze y Caldentey no fallase desde los once metros. Salma Paralluelo sentenció cuando el duelo llegaba a su fin.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: FC BARCELONA, 3 – REAL MADRID, 1 (1-0, al descanso, y 1-1 al final del tiempo reglamentario).

–ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh (Rábano, min.112), Guijarro (Paralluelo, min.104); Crnogorcevic (Torrejón, min.64), Ferreira (Oshoala, min.88) y Pina (Caldentey, min.64).

REAL MADRID: Rodríguez; Robles (Andrés, min.91), Kathellen, Gálvez, Svava (Nahikari, min.112); Zornoza (Abelleira, min.91), Frija Siri (Oroz, min.63); Del Castillo, Weir, Carmona (González, min.63); y Feller (Moeller, min.101).

–GOLES.

1-0, minuto 24. Claudia Pina.

1-1, minuto 54. Caroline Weir.

2-1, minuto 111. Mariona Caldentey, de penalti.

3-1, minuto 120. Salma Paralluelo.

–ÁRBITRA: Marta Huerta de Aza (C.Tinerfeño). Amonestó a Bronze (min.68), por el FC Barcelona, y a Zornoza (min.66), por el Real Madrid. Expulsó a Irene Paredes en el minuto 59 por doble amarilla.

–ESTADIO: Romano José Fouto. 6.209 espectadores.