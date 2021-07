El infortunio de quedarse sin Juegos

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) –

Estar en unos Juegos Olímpicos es posiblemente la mayor ambición e ilusión de la gran mayoría de los deportistas de todo el mundo. Por ello, sufrir una lesión en los meses previos es uno de los mayores miedos que afrontan, una desgraciada situación de la que no se han podido escapar varios deportistas españoles, a los que el sueño de estar en Tokio se vino abajo por un percance físico.

1. Carolina Marín. La jugadora onubense no podrá defender su histórico título olímpico en bádminton logrado en Río de Janeiro hace cinco años después de sufrir una grave lesión en su rodilla derecha a un mes escaso de viajar a la capital japonesa. La andaluza ya sufrió otra grave lesión en la otra rodilla a principios de 2019 de la que se logró recuperar de la mejor manera y el aplazamiento por la pandemia le había venido bien para volver a ofrecer un gran nivel competitivo.

2. Aitor Ariño, Dani Dujshebaev y Cañellas. Los ‘Hispanos’ son candidatos a estar en la pelea por las medallas en el torneo olímpico de balonmano de Tokio, donde llegan como dobles campeones de Europa y bronce mundialista. Sin embargo, en un infausto marzo, Jordi Ribera, perdió por sendas roturas del cruzado anterior al central Dani Dusjhebaev y al extremo Aitor Ariño, mientras que antes de volar a Japón, se quedó sin Joan Cañellas por una lesión muscular en el gemelo

3. Ansu Fati. El joven delantero del FC Barcelona podría haber estado en la terna de seleccionables para jugar con la selección olímpica de fútbol en Tokio, pero la lesión de menisco de su rodilla izquierda le obligó a pasar dos veces por el quirófano y dejarle sin Eurocopa y, quizá, sin Juegos.

4. Mikel Landa. El ciclista vasco era, junto a Alejandro Valverde, la otra opción de pelear por medalla en los Juegos tal y como había confirmado el seleccionador nacional Pascual Momparler, pero una caída en mayo en el Giro de Italia le provocó fracturas en la clavícula y en las costillas que le apartaron, no sólo del Tour de Francia, sino también de la cita olímpica.

5. Ana Pérez y Cintia Rodríguez. La gimnasia artística española no se ha librado de los infortunios en forma de lesiones y el equipo femenino no podrá competir con dos de sus mejores componentes como son Ana Pérez y Cintia Rodríguez. La sevillana no se pudo recuperar a tiempo de una grave lesión en los tobillos sufrida el pasado mes de enero y la balear tuvo que renunciar en junio por sus problemas en la rodilla izquierda que le obligaron a pasar por el quirófano.

6. Irene Sánchez-Escribano y Bruno Hortelano. El atletismo español se quedó a poco más de una semana del inicio de los Juegos sin el concurso de la fondista toledana, que se hizo una fractura en su pie izquierdo mientras entrenaba. El velocista, inmerso en un calvario desde su accidente tras los Juegos de Rïo de Janeiro, finalmente no pudo encontrar el estado de forma para poder competir en Tokio.

7. Sara Álvarez. La judoca lucense apuraba sus opciones de clasificarse para los Juegos en el Mundial del pasado mes de junio, pero todo se acabó para ella de la peor manera cuando en su segundo combate de la categoría de +78 kilos se lesionó de gravedad su rodilla izquierda y se despidió del sueño.