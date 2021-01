El Olympique Lyon ficha a Damaris Egurrola

20/01/2021 19:13 Fútbol Hasta 2024 A. B. | EITB Media El equipo francés ha fichado a la futbolista vasca hasta el 30 de junio de 2024, procedente del Everton.

Noticias (3)

El Olympique Lyon ha fichado a Damaris Egurrola. La exjugadora del Athletic Club llega al club francés procedente del Everton, y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Nacida en 1999 y formada en el Athletic, debutó con el primer equipo rojiblanco con 16 años y en 2016 logró el título de liga. Tras 113 partidos (5 goles) en cinco campañas fichó el pasado año por el Everton inglés, en el que ha jugado seis encuentros.

«¡Gracias por todo! Me hicisteis sentir como en casa desde el primer día, viniendo a un nuevo país, un nuevo equipo, pero me hicisteis sentirme confiada y cómoda de inmediato. Estos meses han sido increíbles para mí, he tenido la oportunidad de ser parte de este gran equipo. Debutar en Goodison, jugar una final en Wembley, y jugar un derby… tantas cosas en tan poco tiempo. Nunca tuve la oportunidad de jugar con los aficionados, pero puedo asegurar que he recibido toda su fuerza y apoyo desde el primer día que llegué», indicó Damaris Egurrola en sus redes para despedirse del Everton, al que desea lo mejor.