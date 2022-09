El Paris Saint-Germain, uno de los ocho clubes sancionados por la UEFA

Barça, Sevilla y Betis se salvan pero quedan avisados

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Cámara Primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB) anunció este viernes decisiones que afectan a ocho clubes que participaron en las competiciones de clubes de la UEFA 2021/22, medidas por incumplir el equilibrio financiero de las que se salvaron los españoles FC Barcelona, Sevilla y Betis.

«La Cámara Primera del CFCB determinó que AC Milan (ITA), AS Mónaco (FRA), AS Roma (ITA), Besiktas JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) y Paris Saint-Germain (FRA) no cumplían con el requisito del punto de equilibrio», dice el comunicado oficial de la UEFA.

El análisis abarcó los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, pero los ejercicios 2020 y 2021 estaban sujetos a las medidas de emergencia de la Covid. En virtud de estas medidas, los ejercicios de 2020 y 2021 se evaluaron como un único periodo y se permitió a los clubes realizar ajustes específicos.

«Estos ocho clubes acordaron contribuciones financieras de 172 millones de euros. Estas cantidades se retendrán de los ingresos que estos clubes obtengan por su participación en las competiciones de clubes de la UEFA o se pagarán directamente. De esta cantidad, 26 millones de euros (15%) se pagarán en su totalidad, mientras que el saldo restante de 146 millones de euros (85%) está condicionado al cumplimiento de los objetivos establecidos», dice.

Además, la Cámara Primera el CFCB también observó que otros 19 clubes que participaron en las competiciones de clubes de la UEFA 2021/22, entre ellos los tres mencionados de la Liga española, pudieron cumplir técnicamente el requisito de equilibrio gracias a la aplicación de las medidas de emergencia COVID-19 y/o porque se beneficiaron de resultados históricos de equilibrio positivo.

«La Cámara Primera del CFCB recordó a estos clubes que a partir del ejercicio 2023 ya no serán posibles estas deducciones excepcionales de COVID, ni la consideración de los resultados financieros históricos. Además, a estos clubes se les pidió información financiera adicional y se les monitorizará de cerca en el próximo periodo», añade.