El Rayo también hace historia en la Copa

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Rayo Vallecano sigue haciendo historia en la temporada 2021-22 después de conseguir el billete para las semifinales de la Copa del Rey, las primeras en 40 años y las segundas de su historia, tras imponerse al Real Mallorca (1-0) gracias a un solitario tanto de Óscar Trejo, que ajustició a los bermellones a pocos minutos para el descanso.

Vallecas sigue disfrutando de una temporada de ensueño gracias a la fortaleza de su estadio, donde el Rayo hace gala de ser el mejor local de toda Europa. En la Copa también respondieron los pupilos de Andoni Iraola, que están rompiendo todos los pronósticos en el año de su regreso a la élite del fútbol español.

Los madrileños, cuyo técnico ya llevó al Mirandés a las semifinales de Copa- salieron decididos desde el arranque a crear problemas a su oponente, pero el partido estuvo abierto con alternativas para ambos, eso sí, con el dominio habitual de la posesión por parte de los franjirrojos. A dos minutos para el descanso llegó el único tanto del partido.

Un pase al hueco de Trejo, en dirección a Álvaro García, llegó a las botas del utrerano, que fue derribado por Franco Russo tras un gran caracoleo en el sector izquierdo. Trejo remató la jugada marcando desde los 11 metros. El mejor premio posible para un Rayo que fue creciendo con el paso de los minutos.

El argentino lanzó el penalti de forma impecable y Sergio Rico, que debutaba con los insulares, no pudo hacer nada por atajarlo. En la segunda mitad, los pupilos de Luis García Plaza dieron un paso al frente pero no pudieron tumbar la meta de Stole Dimitrievski. Primero fue Kang in Lee con un tiro lejano y después fue Muriqi, que desperdició por encima del larguero un cabezazo sin oposición al segundo palo.

Los vallecanos resistieron el empuje final de los baleares aunque también pudieron haber ampliado su cuenta con un mano a mano de Bebe, que se fue al lateral de la red, y un disparo al palo de Nteka en el tiempo añadido. Al final, 1-0 y el Rayo en ‘semis’, una ronda casi inédita para ellos. La única vez que la disputaron fue en la temporada 1981/82 y fueron eliminados por el Sporting de Gijón en una eliminatoria a doble partido (0-1 y 3-0).