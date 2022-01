El Real Madrid abre la ‘cuesta de enero’ ante el rocoso Getafe

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid abrirá el año 2022 con una visita compleja este domingo (14.00 horas) al Coliseum de Getafe, donde le espera un equipo muy firme a nivel defensivo que no le pondrá nada fácil conseguir tres nuevos puntos que le afiancen en el liderato de LaLiga Santander 2021-2022 y que metan presión a sus perseguidores, en partido correspondiente a la decimonovena jornada del campeonato.

El conjunto madridista despidió el 2021 del mejor modo posible. La victoria a domicilio en San Mamés, donde volvió a demostrar su buena capacidad esta campaña lejos del Santiago Bernabéu, hizo olvidar rápidamente el tropiezo en casa ante el Cádiz y estiró a ocho puntos su renta sobre el Sevilla, aunque con un partido más. Ahora, de forma al menos provisional, desea superar la barrera de la decena de puntos, aunque los ‘azulones’ están siendo más sólidos desde la llegada de Quique Sánchez Flores.

Por ello, el duelo se presenta más igualado de lo que separa a ambos en la clasificación y estará marcado igualmente por la incógnita que arroja en todos los equipos de la competición la aparición de casos positivos de coronavirus. El líder fue de los primeros en sufrirlos antes de cerrar el año y no los ha podido esquivar durante el periodo de vacaciones, mientras que su rival también los ha detectado, aunque no ha dado a conocer los afectados.

Carlo Ancelotti ha tenido que esperar hasta casi última hora para conformar su once de cara a un partido que se espera competido y donde deberá tener paciencia para desarmar a un Getafe que no está dando demasiadas concesiones defensivas y que en el Coliseo se está mostrando bastante sólido últimamente. Courtois, Vinicius, Valverde, Camavinga y Jovic han sido los últimos en dar positivo y de ellos, parece que podrá contar finalmente con el belga y el uruguayo, pero no con el brasileño, el serbio ni el francés, que está sancionado.

Además, el técnico italiano seguirá sin poder contar con Dani Carvajal, por lo que Lucas Vázquez repetiría en el lateral derecho de la defensa más habitual, mientras que en el lado optimista vuelve a tener a su mediocampo ‘favorito’ tras recuperar a Modric, ausente ante el Cádiz y el Athletic Club por el virus, y Casemiro, que no estuvo en ‘La Catedral’ por sanción, para jugar junto a un Kroos que está en buen momento.

En la parte ofensiva, sin Vinicius, que bajó algo su nivel en sus dos últimos encuentros, el entonado Benzema espera alargar al nuevo año el gran estado de forma que tuvo en el 2021, sobre todo a nivel goleador. Rodrygo y Asensio vuelven a estar disponibles y deberían pugnar por el puesto en el costado derecho del ‘tridente’ ya que todo hace indicar que Hazard seguirá gozando de confianza para jugar de inicio por tercer partido consecutivo y jugará en el izquierdo, donde más cómodo se siente.

EL GETAFE, A ROMPER SU MALA RACHA CON EL REAL MADRID

Por su parte, el Getafe recibe al líder tras acabar el 2021 con buenas sensaciones al imponerse en su estadio a Osasuna (1-0) y salir por fin de una zona de descenso de la que había sido inquilino habitual toda la campaña.

El equipo madrileño tiene 15 puntos y está empatado con el Elche y el Deportivo Alavés por lo que sabe que sólo el triunfo le permitiría mantenerse otra jornada más fuera de la ‘quema’ sin depender de lo que hagan sus rivales. Sin embargo, no derrota al 13 veces campeón de Europa desde el 26 de agosto de 2012, aunque la pasada temporada supo neutralizarle (0-0).

Los ‘azulones’ han mejorado desde la llegada de Quique Sánchez Flores, con el que sólo ha perdido dos de sus diez partidos ligueros y con el que ha logrado sus tres victorias, todas ellas en casa donde ha sacado 10 de los últimos 12 puntos y con sólo un gol encajado, hace más de dos meses. Ahora, también debe decidir si decide pertrecharse más cerca de su área como hizo el Cádiz y que evidenció que es algo que le cuesta más a su rival.

El técnico local no confirmó quiénes son sus tres casos positivos y la única baja segura es la de un jugador clave atrás como el central togolés Djené, que está sancionado. Todo hace indicar que el resto serán sus habituales con Enes Unal y Sandro Ramírez encabezando el ataque.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

GETAFE: David Soria; Damián Suárez, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera: Maksimovic, Arambarri; Aleñá; Enes Unal y Sandro.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Hazard.

–ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz).

–ESTADIO: Coliseum.

–HORA: 14.00/Movistar LaLiga.