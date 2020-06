El Real Madrid afronta su primera ‘final’ ante Valencia Basket

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid afronta este lunes (18.30 horas) ante el anfitrión Valencia Basket su primera ‘final’ en la Fase Final de la Liga Endesa, en una tercera jornada en el Grupo B en la que los de Pablo Laso no pueden permitirse fallar de nuevo si quieren continuar en la lucha por el título.

Con tres partidos todavía por delante, el cuadro madridista está obligado a olvidar el tropiezo del pasado sábado, cuando sucumbió por primera vez en su historia ante un combativo San Pablo Burgos (87-83), para estar en semifinales.

«Si queremos entrar en semifinales no nos queda otra que ganar los tres partidos que faltan. Ya no hay margen de error. Si echas cuenta, la clasificación nos obliga a no fallar. No podemos cometer tantos errores», advirtió Laso tras el duelo en La Fonteta.

Enfrente tendrá a un Valencia Basket que lidera el Grupo B con el mismo balance (2-0) que los burgaleses. MoraBanc Andorra (74-90) y Casademont Zaragoza (89-71) fueron las primeras víctimas de los de Jaume Ponsarnau, que aspiran a todo en una fase final que juegan en casa. Los ‘taronja’ buscarán además poner fin a una racha de nueve partidos seguidos, entre todas las competiciones, cayendo ante los blancos.

El otro invicto del Grupo B, San Pablo Burgos, espera continuar con su soñado camino hacia ‘semis’ ante Herbalife Gran Canaria (15.30 horas). La buena labor defensiva y el acierto anotador de Thad McFadden y Jasiel Rivero llevaron a los de Joan Peñarroya a dar la sorpresa ante el vigente campeón, después de imponerse también en la primera jornada a Zaragoza.

Mientras, tras caer en el estreno ante los madridistas, el conjunto canario tratará de dar continuidad a la sólida victoria ante Andorra del pasado sábado (88-104), guiada por los 21 puntos del base estadounidense Omar Cook.

La jornada la cerrarán Casademont Zaragoza y MoraBanc Andorra (21.30 horas), dos equipos que todavía no han ganado en La Fonteta y que buscarán estrenar su casillero de triunfos para mantener las opciones matemáticas de seguir vivos en la Fase Final.

–PROGRAMA DEL LUNES.

Herbalife Gran Canaria – San Pablo Burgos 15.30 horas.

Real Madrid – Valencia Basket 18.30 horas.

Casademont Zaragoza – MoraBanc Andorra 21.30 horas.