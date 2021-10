El Real Madrid busca consuelo ante el Espanyol

Los blancos viajan al RCDE Stadium tras un año de ausencia con ganas de olvidar el resbalón ante el Sheriff

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid defenderá su condición de líder este domingo (16.15 horas/Movistar LaLiga) en el RCDE Stadium, escenario que vuelve a pisar una temporada después tras el ascenso de los pericos, en busca de consuelo para olvidar el inesperado resbalón en la Champions ante el modesto Sheriff Tiraspol, que les ha «tocado el orgullo».

Los de Carlo Ancelotti no merecieron perder, hicieron más méritos que su rival y -en nueve de diez partidos- hubieran firmado la remontada clásica europea en el Bernabéu. Sin embargo, el pasado martes no fue así y la sorpresa saltó en el coliseo merengue. Una derrota que no preocupa al técnico italiano, pero sí le dejó «triste».

Para olvidar esa tristeza, el Real Madrid visita al Espanyol, un rival que ocupa la decimocuarta posición y que solo ha ganado un partido de los siete jugados, y es el tercer equipo menos anotador del campeonato con cuatro goles a favor. Además, se trata de un rival históricamente agradable para los 13 veces campeones de Europa.

De las seis últimas visitas, cinco triunfos para el equipo blanco y uno para el Espanyol, que ha encajado dolorosas goleadas en la última década como local. Para esta ocasión, su técnico Vicente Moreno no podrá contar con los lesionados Puado y Miguelón; mientras que mantiene en duda a Yangel Herrera, Calero y el portero Oier Olazábal, que recibió un fuerte balonazo la semana pasada en un entrenamiento y ya fue baja la anterior jornada.

Los ‘pericos’ reciben al Real Madrid después de perder en el Sánchez-Pizjuán, pero con el aval reciente de los tres puntos conseguidos ante el Deportivo Alavés el pasado 22 de septiembre. Ése es su único triunfo que -sumado a tres empates- les permite vivir fuera de la zona peligrosa de la clasificación en el año de regreso a la élite del fútbol nacional.

El conjunto blanco, por su parte, querrá sacarse la espina del Sheriff cuanto antes y confirmarse en lo alto de la tabla. Para ello no podrá dar vida a sus rivales, aunque en esta jornada los de Ancelotti volverán a conocer el resultado de Atlético y Barça antes de saltar al césped. Para colmo, se miden entre ellos en el Wanda Metropolitano.

Y jugará antes que Real Sociedad y Sevilla, segundo y tercero a uno y tres puntos, respectivamente, que retoman el campeonato doméstico tras empatar ambos sus compromisos europeos esta semana. Por lo tanto, una victoria en el RCDE Stadium añadiría más presión a donostiarras y nervionenses antes de medirse a Getafe y Granada antes del parón.

Para la cita, Ancelotti sigue sin poder contar con Bale, Marcelo, Carvajal y Ceballos, además de Mendy, que está en la última fase de su recuperación. El de Reggiolo podría recuperar el lateral derecho para Lucas Vázquez y seguro que meterá a Kross en el centro del campo tras su descanso el pasado martes, una zona donde no estará Isco, también por lesión. Además, otras de las dudas pasa por la delantera.

Vinicius y Benzema son fijos pero el tercer acompañante -tras la desconvocatoria de Marco Asensio por el mismo motivo que Isco- está en el aire, aunque esta situación aclara la elección de Ancelotti. El elegido sería un Eden Hazard que sigue buscando su mejor nivel tres años después de su fichaje o Rodrygo, que está firmando buenos partidos en este arranque de temporada.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ESPANYOL: Diego López; Óscar Gil, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa; Morlanes, Darder, David López; Aleix Vidal, Embarba y Raúl De Tomás.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Valverde, Kroos; Hazard, Vinicius y Benzema.

–ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

–ESTADIO: RCDE Stadium.

–HORA: 16.15/Movistar LaLiga.