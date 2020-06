El Real Madrid examina su concentración ante el Mallorca

Los de Zidane no quieren relajarse ante un rival en zona de descenso para mantener el pleno de triunfos y el liderato

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid defenderá este miércoles en el Alfredo Di Stéfano (22.00 horas) continuar dependiendo de sí mismo para conquistar el título de LaLiga Santander en la visita de un Mallorca muy necesitado de puntos, pero que ya fue capaz de batirle en la primera vuelta desatando una pequeña crisis en las filas madridistas.

Aquella derrota en octubre, con rotaciones y probando incluso con dos ‘9’ (Benzema y Jovic), en el ahora conocido Visit Mallorca Estadi por un solitario 1-0 despertó las alarmas en el equipo de Zinédine Zidane, que no había arrancado regular la temporada y a días de jugar casi una ‘final’ en la Liga de Campeones en el estadio del Galatasaray.

Sin embargo, el 13 veces campéon de Europa logró aplacar aquel momento y ahora intentará tomarse la revancha ante los de Vicente Moreno, que si repiten la ‘hazaña’ podrían salir provisionalmente del descenso, también gracias a un empate a puntos y un ‘goal-average’ ganado al Eibar.

Ahora, las urgencias son mayores tanto para el Real Madrid, que debe responder a la victoria del FC Barcelona ante el Athletic, como para el Mallorca, que no pueden dejar escapar prácticamente ninguno de los 24 puntos que quedan en juego en este maratón sin descanso. En este sentido, el ánimo es mejor en los de Zidane, ganadores de sus tres primeros partidos, el último en una plaza siempre difícil como la Real Sociedad y anteponiendo la solidez al brillo, mientras que su rival aún no ha ganado y se le escaparon tres puntos vitales ante el Leganés.

El conjunto madridista tratará de aislarse de las críticas externas que han rodeado a sus triunfos y las decisiones del VAR, y no caer en confianzas innecesarias por la posición de su rival para sumar otros tres puntos claves en un partido donde podría tener sensibles bajas que obligarán a su técnico demostrar una vez más la profundidad de su plantilla y que todos van a tener oportunidades.

Zidane, que espera un buen regalo para su 48 cumpleaños de este martes, no podrá contar con el casi insustituible Casemiro, sancionado, lo que seguramente hará que el dibujo se modifique porque no hay sustituto natural para el brasileño, vital para el equilibrio y no desproteger a la zaga. Modric, que descansó en San Sebastián, y Valverde, el centrocampista de mayor despliegue físico, parecen fijos en un once en el que ante la falta de medios, se espera también a un Kroos que lo ha jugado todo y que es clave en la salida del balón.

James Rodríguez, sorpresa el domingo, no parece que vaya a repetir y ese hueco podría ser para Asensio, pese a la recuperación de Isco, que podría esperar su oportunidad en el banquillo. Arriba, la duda es Hazard para acompañar a Benzema, lo que abre la puerta a un Vinicius que fue el mejor en Donosti o a un Bale que sólo ha jugado minutos en la segunda parte ante el Eibar. Atrás, Sergio Ramos, que se retiró con un golpe en la rodilla en el Reale Arena, podría dejar su sitio a Militao y Mendy podría ser el lateral derecho para dar aire a Carvajal.

KUBO ESPERAR MOSTRARSE ANTE ZIDANE

Enfrente, un Mallorca que se plantará en el Di Stéfano con la esperanza de sumar algo valioso y que apelará para ello a su orden, aunque la misión se presenta complicada para un equipo que es el peor visitante del campeonato hasta el momento con sólo cinco puntos de 42 posibles.

Vicente Moreno, como ya hizo en el Estadio de la Cerámica, podría presentar de nuevo una defensa de cinco que se le suele atragantar al conjunto madridista y con sólo una referencia ofensiva, papel para el que pugnan Prats y Budimir.

También se espera la titularidad de un Takefusa Kubo deseoso de mostrarse ante Zidane, mientras que en el medio podría volver Aleix Febas que, como el japonés, conoce igualmente lo que es jugar en el feudo de Valdebebas por su paso por la cantera madridista.

Vicente Moreno ya tiene disponible al lateral izquierdo Lumor Agbenyenu, pero parece poco probable que sea titular y se reserve para el fin de semana en San Mamés donde el equipo afrontará su segunda salida consecutiva en lo que está siendo un reinicio de Liga muy duro.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Benzema y Vinicius.

MALLORCA: Reina; Sastre, Xisco, Raíllo, Sedlar, Gámez; Dani Rodríguez, Febas, Baba, Kubo; y Budimir.

–ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz).

–ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

–HORA: 22.00/Movistar LaLiga.