El Real Madrid inicia en Balaídos el esprint final

Los de Ancelotti quieren olvidar las dudas que provocó la dura derrota en el Clásico

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (18.30 horas) el Estadio de Balaídos para enfrentarse al RC Celta en la jornada 30 de LaLiga Santander, un duelo en el que los blancos querrán sanar las heridas del doloroso 0-4 en el 'Clásico' y comenzar con buen pie el esprint final de la lucha por el título, mientras que los gallegos, en tierra de nadie, querrán agrandar su condición de 'matagigantes' ante su afición.

Los de Carlo Ancelotti son líderes en solitario con 66 puntos, nueve por encima del Sevilla, máximo perseguidor. El equipo merengue pretende despejar todas las dudas que nacieron en el Clásico, en el que fue vapuleado por el Barça. Un partido en el que se vio a un Real Madrid apagado y sin ritmo, y al que le pasó factura la gran distancia de puntos que existe con sus perseguidores.

Hasta esta última derrota, el Real Madrid sumaba siete encuentros sin perder en Liga, desde que cayó el 2 de enero ante el Getafe en el Coliseum. Así, Balaídos marcará el inicio de la recta final por el título, nueve jornadas que afrontan con un amplio colchón que no pueden generar relajación en la plantilla para ahuyentar fantasmas del pasado, cuando en 2004 el Valencia ganó la Liga tras recortar 8 puntos a los blancos tras un bajón después de primavera.

Los blancos encadenan dos partidos consecutivos ganando fuera de casa, con victorias ante Mallorca (0-3) y Rayo Vallecano (0-1). Además, es el mejor visitante de LaLiga Santander con solo dos derrotas y diez triunfos lejos del Bernabéu en lo que va de campaña.

Y es que, aunque el Real Madrid es el máximo favorito -salvo debacle en este último tramo-, espera que la Liga no se le atragante en medio de la eliminatoria de cuartos de final de Liga de Campeones ante el Chelsea. Este crucial duelo podría marcar el once titular que Ancelotti, que no se sentará en el banquillo de Balaídos por la COVID-19, confeccione, con las dudas de Benzema, Mendy y los internacionales que apenas completarán dos entrenamientos con el grupo.

Y es que los madridistas inician este sábado un maratón de cinco partidos en dos semanas, todos ellos con un margen de error mínimo para avanzar en la 'Champions' y seguir liderando la competición doméstica. Ante esta situación, el técnico italiano podría plantearse hacer rotaciones, aunque todo apuntaría a que en Balaídos, y tras el parón de selecciones, pondrá a sus escuderos habituales sobre el césped.

Las únicas bajas confirmadas para los blancos son Jovic e Isco, lesionados. Así, Courtois ocupará la portería, con una defensa a la que podría volver el lateral izquierdo francés y con Militao y Alaba como centrales. Kroos ha trabajado en Valdebebas toda la semana, pero un problema de estómago podría convertirle en duda para Balaídos. Modric y Casemiro sí que serán fijos ante el equipo celeste.

Benzema, que no estuvo en el 'Clásico' y ha trabajado durante toda la semana en diferentes sesiones, podría volver este sábado en Balaídos. El equipo le necesita más que nunca, después de ser el faro de la plantilla hasta el momento, un jugador que acumula ya 32 goles en lo que va de temporada. Y todo hace indicar que volverá la dupla que forma con Vinicius, que ha marcado 17 goles para el Real Madrid. Ancelotti deberá elegir entre Rodrygo y Asensio como escudero de ambos.

EL CELTA QUIERE ATAR LA SALVACIÓN

Por su parte, el Celta viene de empatar (0-0) frente al Real Betis en Balaídos antes del parón internacional, un resultado que les coloca undécimos en la tabla con 36 puntos. En tierra de nadie, el conjunto celeste quiere dejar sellada la permanencia, y quizá aprovechar su última oportunidad de optar a puestos europeos.

El técnico del equipo gallego, Eduardo Coudet, insistió en la previa en que deberán intentar marcar, porque, dada la "jerarquía" de los blancos, es "muy difícil "no encajar gol". "Lo haremos de la mejor manera y sabiendo que el margen de error contra estos equipos es mínimo. Tenemos la confianza de hacer un buen partido", explicó en la previa del encuentro.

Un duelo en el tramo final del campeonato que también estará marcado por Santi Mina y su implicación en un delito de presunta agresión sexual, por el que el fiscal de la Audiencia Provincial de Almería pide 8 años de prisión para el futbolista. A pesar de ello, Coudet incluyó al delantero en la lista para el partido y sostuvo que "todos somos inocentes hasta que la Justicia diga lo contrario".

El Celta, que no pierde en casa desde el 5 de diciembre del año pasado, quiere agrandar su condición de 'matagigantes', siempre poniendo contra las cuerdas a los grandes de LaLiga Santander, con un Iago Aspas -13 goles en 26 partidos- que querrá desquitarse y volver a marcar tras anotar tres tantos en los últimos 10 partidos.

Coudet solo tiene la baja de Hugo Mallo en el lateral derecho para enfrentarse al Real Madrid. Kevin Vázquez parece que ocupará su puesto, en una defensa en la que deberá elegir si Araujo, con solo un entrenamiento tras el parón, es titular. Cervi apunta a ese equipo inicial, mientras que Mina podría empezar en el banquillo en favor de Galhardo, que acompañaría a Aspas en ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC CELTA: Dituro; Kevin, Aidoo, Araujo, Galán; Beltrán, Brais, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Galhardo.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Asensio y Benzema.

--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.