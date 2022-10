El Real Madrid quiere seguir exprimiendo su alegría

Los blancos, líderes y todavía invictos, reciben sin Benzema a un Sevilla que crece poco a poco, aunque no es tan temible

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid, sin el tocado Karim Benzema, recibe este sábado (21.00 horas) al Sevilla en un duelo correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander, con la misión de no sufrir relajaciones provocadas por el calendario y su condición de favorito y seguir exprimiendo su momento de felicidad y entusiasmo, mientras que los hispalenses se refugiarán en la pequeña mejoría con Jorge Sampaoli para intentar sacar algo positivo del Santiago Bernabéu.

El conjunto de Carlos Ancelotti sigue de dulce y en Elche confirmó, con un contundente 0-3 -aunque pudo ser mayor, con hasta tres goles más anulados-, que su serio y trabajado triunfo (3-1) en El Clásico del Bernabéu no fue fruto de la casualidad y la suerte. Los blancos han demostrado una adaptación envidiable a cada uno de los planteamientos que proponen los rivales y a los momentos que demandan los partidos.

Un estilo camaleónico que está sosteniendo de manera sobresaliente a un equipo que sigue sin perder en este curso, y ya enlaza 15 partidos sin conocer la derrota. Un registro que muestra el gran momento de forma de un equipo sin grandes defectos, hasta el momento, y con un nivel de sensaciones espectacular, que refuerzan la confianza y el modelo basado en una variedad de conceptos tan amplia como obstáculos se encuentra.

No obstante, la entidad de Chamartín deberá confirmar en cada jornada esa condición de ‘invencible’, que Ancelotti insiste en rebajar asegurando que no lo son. Y es que para determinar y confirmar el potencial que parece demostrar el Real Madrid será clave mantenerlo en el tiempo.

Y el duelo ante el Sevilla, rival venido a menos este año aunque con ‘brotes verdes’ desde su cambio en el banquillo, será una prueba perfecta de fuego para examinar el entusiasmo de un equipo que es igual de efectivo como cómodo parece hasta la fecha en una velocidad de crucero muy favorable. Los blancos recuperaron en El Clásico el liderato que confirmaron en el Martínez Valero, ahora con 28 puntos, nueve victorias, un empate y ninguna derrota.

Pese al calendario apretado y exigente por el Mundial, Ancelotti no tiene prevista una revolución en el once titular y no hará muchos cambios, salvo el obligado del vigente Balón de Oro, Karim Benzema, por fatiga muscular en su pierna izquierda. La mejor noticia para el Real Madrid es la vuelta de Courtois a la portería tres seis partidos ausente por lesión, en detrimento de un Lunin que ha cumplido con buenas maneras.

Se espera también que recupere a ‘fijos’ como Mendy o Tchouameni, con descanso ante el Elche, mientras que Dani Carvajal también podría tener un respiro, con solo tres suplencias este curso, así como otras piezas con peso como Rodrygo, Modric o Kroos, dando entrada a Camavinga.

Además, Fede Valverde, tercer jugador con más minutos, tratará de aprovechar su gran momento de forma repitiendo arriba, donde los brasileños Vinícius y Rodrygo tendrán el encargo de hacer olvidar la ausencia de Benzema.

EL SEVILLA NO GANA EN EL BERNABÉU DESDE 2008

Por su parte, el Sevilla continúa con su proceso de mejora y crecimiento tras la destitución de Julen Lopetegui. Jorge Sampaoli ya acumula cuatro encuentros al frente del banquillo de Nervión, sin ninguna derrota en el casillero (tres empates y una victoria), después de haber dotado a la plantilla de un aire fresco que no termina de ser demasiado convincente hasta el momento por la falta de triunfos.

En la pasada jornada, el Sevilla empató ‘in extremis’ (1-1) en el Pizjuán ante el Valencia, en un duelo en el que Lamela empató en los compases finales y Bono se erigió como héroe al detener un penalti más allá del 90. Un resultado que enfrió la euforía provocada por la victoria en Mallorca, pero que mantiene vivas las expectativas de mejora que necesita la entidad.

Y un triunfo en el Bernabéu parece el aliciente y la motivación perfectos para dar un golpe en la mesa y mantener su empeño por acercarse a Europa, ahora a ocho puntos. Los sevillistas son duodécimos con 10 unidades, mermados por el pobre arranque liguero. Sin embargo, la estadística no está del lado del Sevilla, que no vence en el feudo madridista desde diciembre de 2008.

Además, Sampaoli viaja a la capital con una defensa ‘en cuadro’, tras la sensible baja de Nianzou. Marcao parece que llegará a tiempo al rescate sevillista, para confeccionar la habitual defensa de cinco del argentino. Si decide retrasar a Gudelj, Jordán o Delaney podrían entrar en el centro del campo. Navas, Lamela y Rakitic apuntan a titulares tras descansar ante el Valencia, mientras que Sampaoli deberá elegir si mantener su apuesta por el falso ‘9’ con Isco o colocar una referencia ofensiva.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

SEVILLA: Bono; Navas, Montiel, Carmona, Marcao, Telles; Rakitic, Gudelj; Isco, Papu Gómez y Rafa Mir.

–ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

–ESTADIO: Santiago Bernabéu.

–HORA: 21.00/Movistar LaLiga.