El Sevilla busca la sexta en ‘su’ jardín

El Sevilla FC peleará este viernes ante el Inter de Milán por la sexta Europa League de su historia, la tercera en los últimos cinco años, y seguir dominando la segunda competición del ‘Viejo Continente’ en un duelo que se disputará en el estadio Rhein Energie de Colonia (Alemania) a partir de las 21 horas.

El equipo de Julen Lopetegui juega en el jardín de su casa. Lo hace en busca del sexto entorchado en su séptima final. Nadie ha jugado tantas como el Sevilla, ni nadie -por supuesto- ha saboreado tantas veces las mieles del éxito. Los andaluces tienen un idilio incuestionable con ‘su’ competición y no querrán dejar escapar una nueva oportunidad de seguir luciendo orgullo por Europa.

El conjunto de Nervión no lo tendrá fácil. Enfrente estará uno de los equipos más solventes en la fase final de la Liga Europa: el Inter de Milán de Antonio Conte. Los ‘neroazzurri’ disputaron la Serie A hasta la última jornada a la Juve y han demostrado su fiabilidad de la mano del temido tándem formado por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, éste último, el delantero deseado por el Barça.

Entre ambos suman 54 goles esta temporada, una cifra que se traduce en la principal amenaza de los italianos. Para frenarlos estarán Diego Carlos y Koundé, dos de los grandes baluartes de este Sevilla, que sigue encontrando en Jesús Navas al mejor de sus aliados en sus carreras por la banda. El de Los Palacios fue vital con sus asistencias para eliminar al Manchester United.

Al otro costado, Reguilón, la revelación del conjunto andaluz y una apuesta personal del entrenador que ha dado un rendimiento magnífico, culminado este jueves con la llamada de Luis Enrique. Por delante estará el insustituible Banega -que jugará su último partido como sevillista- aunque todos los focos apunten a Lucas Ocampos, que se retiró con molestias en una rodilla durante las semifinales y será duda hasta el último momento. El argentino se entrenó con el grupo el día de antes.

El Inter, por su parte, también estará pendiente de Alexis Sánchez, un viejo conocido del fútbol español. El chileno no jugó ante el Shakhtar por precaución, pero ayer también se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Al margen del ex atacante culé, que no jugaría en el once inicial, Antonio Conte cuenta a su disposición con el resto de la plantilla.

El técnico italiano, en su primera temporada como ‘neroazzurri’, ha logrado que cambiar la mentalidad de un Inter novedoso y valiente, aunque siempre recuerda que la «decepción» que supuso no superar la fase inicial de la ‘Champions’. Sin embargo, ha enderezado su camino y puede volver a ganar un título europeo para los de Milán una década después en la Liga Europa.

EXPERIENCIA EN AMBOS EQUIPOS.

El Inter ha ganado sus cinco partidos de la Liga Europa esta temporada y si vence la final igualaría la mejor racha continental de su historia. Un equipo que está enderezando las dudas de los últimos años y que presume de jugadores con mucha experiencia y mucho talento: entre ellos, Nicolò Barella, que rebosa descaro, y Godín, que podría conquistar su tercera Europa League.

El Sevilla va sobrado de galones y tratará de imponerlos en una extraña final a la que han llegado después de eliminar a United, Wolves, y Roma en el formato exprés ideado por la UEFA. Sea como fuese, el equipo ‘que nunca se rinde’ está a un solo partido de conseguir la media docena de su título preferido.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA: Bono; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Banega; Lucas Ocampos, Suso y En-Nesyri.

INTER DE MILÁN: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godín; Young, Gagliardini, Brozovic, Barella, D’Ambrosio; Lukaku y Lautaro.

–ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL).

–ESTADIO: Rhein Energie.

–HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.