El Sevilla busca su primer triunfo en Lille

Los de Lopetegui visitan al campeón francés tras empatar en las dos primeras jornadas

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Sevilla FC busca este lunes en el Estadio Pierre Mauroy (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones) su primer triunfo en la presente temporada de la Liga de Campeones ante el vigente campeón francés, el LOSC Lille, que aspira a lo mismo en una tercera jornada en el Grupo G que podría incluso dejar a los nervionenses en el liderato.

El conjunto de Julen Lopetegui solo ha hincado la rodilla una vez esta campaña, justo antes del parón en el duelo liguero ante el Granada, aunque en Europa no acaba de coger ritmo ni hacer gala de la solidez defensiva que le permite marchar en posiciones ‘Champions’ en el campeonato doméstico.

En su estreno continental, en un partido loco ante el Salzburgo con hasta cuatro penaltis en los primeros 45 minutos -tres favorables a su rival-, logró salvar un punto (1-1) gracias a un tanto desde los once metros de Ivan Rakitic, que también salió al rescate con otra pena máxima una jornada más tarde ante el Wolfsburgo (1-1).

Así, el cuadro sevillista maneja dos unidades, a dos de los austriacos, el único equipo que ha sido capaz de ganar en este grupo tras doblegar precisamente al conjunto galo (2-1). Si vence y el Salzburgo tropieza, el liderato podría ser suyo.

Para ello, los de Lopetegui tratarán de repetir la trabajada victoria del domingo en Balaídos (0-1), donde se sacudieron las dudas del tropiezo ante los nazaríes, y mantener la puerta a cero por primera vez en Europa.

El preparador vasco no podrá contar todavía con el delantero marroquí Youssef En Nesyri, que no ha viajado a pesar de que ya entrena con el grupo tras superar una lesión en los isquiotibiales, y su lugar en el once lo volverá a ocupar Rafa Mir, que anotó el único gol ante el Celta. Erik Lamela, Lucas Ocampos, Suso y el ‘Papu’ Gómez, que regresa, optan a acompañarle en la faceta atacante.

Además, del ex del Atalanta, Lopetegui también recupera a Jules Koundé, que se perdió por molestias el duelo del fin de semana, por lo que podría volver a alinear su defensa titular, lo que no pudo hacer en Balaídos donde faltó Diego Carlos, sancionado, y donde Acuña fue suplente.

UN RIVAL APURADO

Enfrente, el Lille, colista del Grupo G, ansía conquistar su primer triunfo del curso en ‘Champions’ para tratar de salir de una racha irregular de resultados. Campeón el año pasado en una liga en la que supo imponerse al todopoderoso Paris Saint-Germain, el conjunto de Jocelyn Gourvennec navega ahora en la undécima posición de la tabla liguera a dos puntos de los puestos continentales y a 13 del líder.

De hecho, llega a la cita tras caer el fin de semana ante el Clermont (1-0), un resultado que interrumpió una serie de tres triunfos seguidos que parecían haber resuelto su mal arranque, en el que solo sumó una victoria en los seis primeros partidos. En ‘Champions’, el campeón de la Ligue 1 tampoco ha estado fino y sólo posee el punto del sin goles ante el Wolfsburgo en el estreno.

Ni el guardameta brasileño Léo Jardim, con una contusión costal ni el centrocampista portugués Renato Sanches, con una lesión de rodilla, estarán disponibles en un choque en el que el exportero del Atlético de Madrid Ivo Grbic tratará de desbaratar las acometidas sevillistas.

Será la cuarta vez que ambos equipos se vean las caras, la primera en la máxima competición continental después de tres partidos de Copa de la UEFA. En 2004, los franceses se impusieron por la mínima a los de Nervión (1-0), el mismo resultado que cosecharon en la ida de los octavos de final de la siguiente temporada ante el Sevilla. En el partido de vuelta, el Sevilla remontó con goles de Kanouté y Luis Fabiano en el Sánchez-Pizjuán, en una temporada en la que se acabó proclamando campeón.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

LOSC LILLE: Grbic; Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yilmaz y David.

SEVILLA FC: Bono; Navas, Diego Carlos, Koundé, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Lamela, Rafa Mir y Ocampos.

–ÁRBITRO: Michael Oliver (ENG).

–ESTADIO: Pierre Mauroy.

–HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.