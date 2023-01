El Sevilla se anima como el Cádiz y el Betis se levanta en Getafe de penalti

Los de Sampaoli golean a un Elche con 10 y los de Sergio superan al Mallorca en la huída por abajo

El cuadro bético salió del bache para seguir enganchado a Europa

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Sevilla enlazó por primera vez dos victoria en Liga esta temporada al superar (3-0) a un Elche que sigue hundido en la posición de colista en el cierre de la primera vuelta, mientras que el Cádiz se animó también con un 2-0 ante el Mallorca y el Real Betis salió de su bache ante el Getafe, gracias a un penalti que convirtió Borja Iglesias en el minuto 86 (0-1).

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se impuso con solvencia a un Elche tocado y con diez para sumar su sexta victoria en nueve partidos tras el parón y reafirmar su resurgir tras el mal inicio de la temporada. Aunque el equipo hispalense logró adelantarse con el cabezazo de En-Nesyri a la media hora de juego, fue la expulsión de Bigas por roja directa en el 41′ la que decantó el partido.

El defensa mallorquín se hizo un lío atrás y tuvo que parar a Suso cuando se iba en carrera a portería. A pesar de que Soto Grado no lo consideró en primera instancia, fue el VAR el que le llamó para revisar la jugada. Semana difícil para el colegiado después de la polémica ocurrida el pasado jueves entre Real Madrid y Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey, con la queja esta vez de un Elche que, a partir de ahí se derrumbó.

Los locales supieron exprimir al máximo sus ocasiones para irse con una mayor renta al descanso, a pesar de la lesión muscular de Navas. Acuña, que ya había asistido en el primer tanto, anotó el segundo con un zurdazo potente por el medio de la portería y casi al final, otra vez En-Nesyri, remató a placer dentro del área una picadita de Suso por encima de la defensa.

El Sevilla echó el freno en una segunda mitad trámite. Los de Sampaoli rondaron el cuarto en varias ocasiones, mientras que los de Pablo Machín aguantaron como pudieron con uno menos y la confianza muy baja. El conjunto franjiverde seguirá otra jornada más ocupando la última posición de la Liga, donde todavía no conoce la victoria.

Por su parte, el Cádiz volvió a darle una alegría a su afición con un importante triunfo en casa, donde no ganaban desde el pasado mes de octubre. Los goles de Bongonda y Álex Fernández de penalti fueron suficiente para doblegar a un Mallorca que se vio inferior todo el partido.

Un victoria que valió doble para los cadistas, que vieron como su equipo salió del descenso y cuajó además uno de los mejores partidos de toda la temporada. Con un inicio frenético del encuentro, la presión asfixiante de los locales acabó por encontrar el premio del gol tras una gran triangulación de la delantera local.

Brian Ocampo filtró un buen balón a Negredo que la puso rasa al punto de penalti para la llegada de un Bongonda que no se lo pensó para poner el primero. Antes, los bermellones habían pedido la expulsión de Momo por una fea entrada sobre Grenier que el colegiado no llegó a señalar provocando el enfado en el banquillo visitante. Así, la no expulsión y el gol local pilló a contrapié a un Mallorca que incapaz de reaccionar vio como poco después les llegaba el segundo en forma de penalti.

De Burgos Bengoetxea señaló la pena máxima, previa entrada del VAR, después de que Valjent tocara el balón con la mano dentro del área. Álex, desde los once metros, no falló, engañando a Rajkovic en su disparo. En la segunda mitad el Cádiz volvió a imponer su ley para acabar de someter a un irreconocible Mallorca que no fue capaz ni de generar peligro. El calor del Nuevo Mirandilla fue clave para acabar de cerrar un triunfo que les deja con una sola derrota en cinco partidos.

EL BETIS SE LEVANTA EN GETAFE DE PENALTI EN EL 86′

Además, el sábado lo cerraron en el Coliseum dos equipos con necesidad de sumar de tres. El Betis, sin la pegada de antaño, tuvo el dominio pero no logró crear excesivo peligro, mientras que el Getafe, sin una buena conexión con sus delanteros y obligados a vigilar bien la zaga, apenas tuvo opciones.

Un penalti que forzó Canales, mano de Duarte, lo transformó Borja Iglesias, quien llevaba tres meses sin marcar, en tres puntos para seguir enganchado a la zona europea. Después de la eliminación en Supercopa, en Copa del Rey y la derrota la pasada semana ante el Espanyol, los de Manuel Pellegrini sacaron petróleo en casa de un Getafe que entonó su descontento con Quique Sánchez Flores.

El equipo ‘azulón’ se esmeró para anular a un Betis que tuvo la ocasión del primer tiempo, con Borja Iglesias. Replegado el Getafe, tampoco encontró mucho juego ofensivo pero alargó la versión más discreta de su rival. Los andaluces se acercaron al final con Guido y Sabaly, antes del penalti que hizo bueno el ‘Panda’.