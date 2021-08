El Villarreal sueña con otra noche mágica

El conjunto castellonense busca sorprender al Chelsea y quedarse con la Supercopa de Europa

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) –

El Villarreal buscará vivir este miércoles (21.00 horas/Movistar+ Liga Campeones) en el Estadio de Windsor Park, en Irlanda del Norte, otra noche mágica europea que le ayude a sorprender y batir al Chelsea inglés, actual campeón de Europa, para conquistar la Supercopa.

Más de dos meses después de hacer historia en el Arena Gdansk con su victoria en la final de la Liga Europa, el ‘Submarino Amarillo’ quiere ahora subir su apuesta y añadir un trofeo más a su palmarés. Volverá a tener enfrente a un rival de la Premier League, más poderoso quizá por lo que mostró en 2021 y, sobre todo, por ser el actual ‘rey’ del fútbol continental.

Esa condición puede dar el favoritismo a los de Thomas Tuchel, que querrán defenderla ante el conjunto castellonense en un partido que a ambos les llega a días de comenzar sus respectivos campeonatos y con la incógnita de cual es su verdadero ritmo competitivo, sobre todo en el caso londinense, con más jugadores con poco rodaje por su paso por la Eurocopa.

El Villarreal, junto al FC Barcelona Femenino, fue el año pasado capaz de evitar el doblete de la Premier League en las competiciones UEFA tras una interminable tanda de penaltis que le sirvió para derrotar a los ‘Diablos Rojos’. Los de Unai Emery defendieron el honor del fútbol español y ahora necesitan otro gran partido para aspirar a derrotar a los ‘Blues’ que mantienen el mismo bloque con el que hace unos meses reinaron en el Viejo Continente a la espera de la llegada de Romelu Lukaku.

Y en un partido enmarcado en los últimos días de la pretemporada, el ritmo infernal que ofreció el conjunto londinense en su tramo final del pasado año y con el que atenazó a todos sus rivales podría no ser tan alto, algo que podría ayudar al equipo español que, por el contrario, no ha tenido una preparación muy positiva en cuanto a resultados.

El Villarreal no ha sido capaz de ganar ninguno de sus seis amistosos con los que ha preparado esta Supercopa, con tres derrotas y tres empates, aunque la talla de los rivales (Lyon, Marsella, Valencia, Leicester City, Leeds y Levante) también le ha tenido que servir para una buena puesta a punto a nivel físico.

DUDAS EN EL ONCE DEL CHELSEA

Lo peor para Unai Emery es que no podrá contar con una pieza clave como Dani Parejo, lesionado muscularmente la semana pasada y que no llegará a esta cita donde la ‘batalla’ en el mediocampo se presenta clave. Además, también son baja Coquelin y Chukwueze, mientras que parece que el argentino Juan Foyth podría estar listo tras retirarse del entrenamiento del lunes.

Pau Torres, que apenas ha tenido vacaciones tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, sí debería ser titular en el centro junto a Raúl Albiol, y en la parte ofensiva estará la mejor arma del ‘Submarino Amarillo’ para hacer daño a la sólida zaga inglesa, el recién renovado Gerard Moreno, que quiere empezar fuerte la temporada.

El once del Chelsea, que no ha perdido en su pretemporada inglesa con tres victorias (Peterborough, Bournemouth y Arsenal) y un empate (Tottenham), es una incógnita. El campeón de Europa ha viajado con 24 jugadores y toda sus piezas que le encumbraron el pasado 29 de mayo en Oporto ante el Manchester City, aunque algunos como Jorginho, Mason Mount, César Azpilicueta, Thiago Silva, Andreas Christensen o Ben Chilwell no han tenido minutos de rodaje y el técnico alemán ya ha advertido que no están para 90 minutos.

De este modo, el croata Kovacic será la pareja del francés Kanté en el centro del campo, mientras que el español Marcos Alonso tiene muchas papeletas para ser el carrilero izquierdo. Los alemanes Werner, Havertz y Ziyech se perfilan como el tridente ofensivo.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

CHELSEA: Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Werner, Havertz y Ziyech.

VILLARREAL: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Manu Trigueros, Capoue, Moi Gómez; Gerard, Alcácer y Yéremi.

–ÁRBITRO: Sergey Karasev (RUS).

–ESTADIO: Windsor Park.

–HORA: 21.00/Movistar+ Liga Campeones.