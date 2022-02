El Villarreal y la sombra del PSG amenazan al Real Madrid

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Real Madrid tratará de afianzar una jornada más su liderato en LaLiga Santander 2021-2022 en una complicada visita este sábado (16.15 horas) al Villarreal, con el añadido de que tendrá que hacerlo a pocos días de rendir visita al Paris Saint-Germain francés y de nuevo sin Karim Benzema.

La vuelta de la Liga de Campeones y el importante duelo en el Parque de los Príncipes del próximo martes centran gran parte de la atención de este duelo entre un ‘Submarino Amarillo’ que quiere alcanzar de nuevo una buena racha y el líder de la competición, que no parece en este momento tan fiable como hace unas semanas y que no puede despistarse demasiado con el futuro más cercano.

El equipo madridista sigue firmemente instalado en lo más alto de la tabla clasificatoria tras su ajustada última victoria en el Santiago Bernabéu ante el Granada (1-0), pero esta no ocultó que no está en su mejor momento futbolístico tras la conquista de la Supercopa de España y tendrá un buen examen en una plaza siempre complicada y donde no gana desde hace casi cinco años. Además, el Sevilla no falló ante el Elche y le presiona ya a tres puntos.

La Champions siempre despierta mucha atención en sus filas, lo que en ocasiones también le ‘despista’, lo que puede añadir alguna duda más de cara a medirse a un rival que ya le frenó en su feudo en la primera vuelta (0-0) y que busca acercarse a la pelea por la cuarta plaza. El Villarreal también está vivo en la máxima competición europea, pero no juega hasta dentro de semana y media y podrá poner toda su intensidad en detener a los de Carlo Ancelotti.

El técnico italiano volverá a tener para este partido la importante baja de Karim Benzema, un alivio para Unai Emery y un sistema defensivo que parece que vuelve a tener la fortaleza de antaño, aunque el técnico vasco también tiene su problema arriba por la nueva ausencia de Gerard Moreno, factor que también agradecerá la zaga merengue. Los dos mejores goleadores de cada equipo no estarán y eso aumenta la igualdad que se presupone para este choque.

Sin el francés, el Real Madrid ha bajado su nivel ofensivo en sus dos últimos partidos y el técnico italiano aún no ha conseguido dar con la tecla para compensar su baja. De momento, apostó tanto en San Mamés como ante el Granada por ‘falsos 9’ como Asensio e Isco, y está por ver si ahora prefiere dar una oportunidad a su otro ‘9’, Luka Jovic, que volvió a tener minutos en la segunda mitad el pasado domingo.

La buena noticia, por el contrario, es que vuelve a estar disponible Vinicius Jr, que se perdió la victoria ante los de Robert Moreno por sanción y que no tiene visos de entrar en cualquier atisbo de rotación pensando en el PSG. Asensio, autor del gol de la victoria ante el Granada, estaría también el frente ofensivo, mientras que Rodrygo y Hazard podrían tener opciones si la apuesta vuelve a ser prescindir del delantero serbio.

En el centro del campo, Ancelotti recupera a Casemiro, que se perdió el último duelo por una gastroenteritis, y tendrá que decidir si reserva a Kroos o a Modric, o a ambos, para tenerles listos para el martes, o apuesta por la intensidad de Valverde o Camavinga; mientras que atrás, Mendy será baja de nuevo, por lo que debería jugar Marcelo, y Carvajal y Lucas Vázquez se jugarán un puesto en el lateral derecho.

Por su parte, el Villarreal acude con optimismo a la visita del líder y con la esperanza de ser el tercero que le haga hincar la rodilla este año en el torneo doméstico apoyado en su actual buen momento y en su fortaleza como local.

El conjunto castellonense no pierde como local ante el Real Madrid desde la temporada 2016-2017, cuando cayó por 2-3 pese a que pasada la hora dominaba por 2-0, pero en las últimas cuatro visitas tampoco ha sido capaz de ganarle y se ha tenido que conformar con arañarle un punto. La última victoria ante los madridistas data de enero de 2018, en el Bernabéu (0-1).

El ‘Submarino Amarillo’, que en casa solo ha perdido ante Osasuna y FC Barcelona, está situado en la sexta posición de la clasificación con 35 puntos, a tres puntos de la cuarta que ocupa el Barça, y llega animado después de tres partidos tras encadenar dos victorias, y sin encajar, ante el Mallorca (3-0) y, sobre todo, ante el Betis (0-2).

Emery no desveló en la previa nada sobre el estado del centrocampista Etienne Capoue, pieza clave en el medio y que es duda, pero ya ha recuperado a Danjuma para un entramado ofensivo que debe configurar con muchas opciones y jugadores de diferentes estilos.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL: Rulli; Foyth; Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Alcácer y Danjuma.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic y Vinicius.

–ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

–ESTADIO: La Cerámica.

–HORA: 16.15/Movistar LaLiga.