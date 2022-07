España examina su candidatura ante uno de sus ‘ogros’

El equipo de Jorge Vilda se mide a Alemania, a la que nunca ha ganado, en su segundo partido de la EURO

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) –

La selección española femenina de fútbol tendrá este martes (21.00 horas/La1) su primer gran examen en la Eurocopa de Inglaterra con su esperado duelo ante una de las favoritas, Alemania, un rival al que no ha sido capaz de ganar en su historia y frente al que espera demostrar el potencial de su candidatura.

España olvidó todas su vicisitudes previas al inicio del torneo, marcadas por la grave lesión de Alexia Putellas, su gran referente, y se estrenó el pasado viernes con una positiva goleada por 4-1 ante Finlandia para sumar tres puntos casi ‘obligados’. La reacción ante el duro golpe del tempranero gol rival y el juego ofrecido fueron las mejores noticias para un combinado que ahora espera muchas más complicaciones.

Y es que enfrente estará la siempre temible y competitiva Alemania, que llegaba también con alguna duda a Inglaterra y con bajas importantes, pero que se mostró demoledora ante Dinamarca, actual subcampeona y de la que se vengó de la eliminación de 2017 con un contundente 4-0, todo un aviso de su capacidad para crecerse en los grandes escenarios.

El equipo que dirige Jorge Vilda nunca ha ganado a las alemanas. Muy cerca estuvo de romper esa estadística hace unos meses en la Arnold Clark Cup, donde un fallo en los minutos finales permitió que las de Martina Voss-Tecklenburg empatasen por medio de Lea Schueller, precisamente ausente para este duelo por culpa del coronavirus, poniendo fin además a la racha de imbatibilidad de la portería española.

Entonces, la ocho veces campeona de Europa no tenía a buena parte de sus figuras, pero fue capaz de competir y sobrevivir para seguir invicta ante la ‘Roja’ en seis enfrentamientos, la mitad con triunfos. Sin embargo, es evidente que la selección ha acortado la distancia que había con este rival, con el que sólo ha perdido uno de sus últimos tres choques, aunque fue el oficial de la fase de grupos del Mundial de Francia de 2019, resuelto por 1-0 pese a que fue durante muchos minutos dominada.

España sabe que sacar esta victoria sería un espaldarazo, además de certificar virtualmente el pase a los cuartos de final antes del partido final ante las danesas. Las internacionales querrán demostrar su hambre y su salto, pero tampoco podrán tener algunos de los desajustes que tuvieron en el debut porque Alemania ya demostró que no perdona un mal día.

Jorge Vilda tendrá que resolver las dudas que pueda tener para disponer el once que más daño pueda hacer a la doble campeona del mundo. Ante Finlandia apostó por Irene Guerrero para ocupar el hueco de Alexia Putellas y ahora debe decidir si repite con la nueva jugadora del Atlético de Madrid o prueba con otra alternativa.

ALEMANIA, ONCE GOLES Y NINGUNO RECIBIDO EN SUS DOS ÚLTIMOS PARTIDOS

La opción de bajar a Mariona Caldentey para acompañar a Patri Guijarro y una superlativa Aitana Bonmatí es una de ellas, pero también podría pensar en dar más fuerza a esa zona y poner de mediocentro a Laia Aleixandri como hizo en el tramo final del primer choque y dar más libertad a la balear. El seleccionador también podría meter alguna novedad en la parte ofensiva, aunque Lucia García hizo gol y en la Arnold Clark Cup fue de las que más peligro llevó.

«Cuando Alemania y España se encuentran, lo hacen dos gigantes. Conocemos las cualidades de España, especialmente en la posesión o la calidad individual, pero tenemos que ser igual de buenas evaluando nuestras fortalezas», advirtió Felicitas Rauch a la web de la UEFA.

Por su parte, Alemania seguramente prefiera dejar que sea España la que lleve más el mando e intentar presionarla para robar y lanzar rápidas transiciones con sus jugadoras arriba aprovechando los riesgos que suele correr el combinado español con su defensa muy adelantada.

Tras dejar dudas en este año 2022, donde no fue capaz de ganar ninguno de sus partidos de la Arnold Clark Cup y perdió en la clasificación para el Mundial de 2023 ante Serbia, la número cinco del ranking mundial ha marcado once goles sin encajar en sus dos últimos partidos para avisar que no hay que descartarla pese a que tenga bajas relevantes como las de Dzsenfier Marozsán, también por una rotura de cruzado, y de Melanie Leupolz, que anunció su embarazo. Voss-Tecklenburg parece que repetirá su once del estreno con la veterana Alexander Popp en lugar de Schueller.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ALEMANIA: Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch; Oberdorf, Magull, Däbritz; Huth, Bühl y Popp.

ESPAÑA: Sandra Paños; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi; Aitana Bonmati, Laia Aleixandri, Patri Guijarro; Lucía García, Esther González y Mariona Caldentey.

–ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

–ESTADIO: Brentford Community Stadium.

–HORA: 21.00/La1.