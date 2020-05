Fali: «He entrado en un miedo de locos, mi situación es jodida»

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) –

El jugador del Cádiz Rafael Giménez ‘Fali’ sigue firme en su decisión de no volver a jugar porque asegura que ha entrado en un «miedo de locos» y confesó que su situación es «jodida» porque el conjunto andaluz es líder en la Liga SmartBank y tiene a tiro el ascenso a la Primera División, algo que le «duele muchísimo» poder perdérselo.

«Tengo mucho miedo a salir de casa. No quiero salir. Lo he dicho y me mantengo: no vuelvo», indicó Fali en declaraciones al programa ‘El Transistor’ de Onda Cero. «Tengo hijas y no he salido ni cuando lo ha permitido el Gobierno. No he bajado al supermercado, ni a la farmacia. Hacemos mil locuras para que nos traigan las cosas a casa», añadió.

Fali admitió sufrir «estrés» que le ha generado «picores en las piernas» por esta situación. «No bajo a nada, ni tan siquiera a por esas pastillas. Y no vivo precisamente en un chalé. Tengo un piso de 70 metros cuadrados. Lo reconozco, he entrado en un miedo de locos, es jodida mi situación», dijo el defensa del Cádiz.

«Estoy más tranquilo en casa que haciéndome el test y hay otras personas que también lo necesitan. A mí no me convence nadie, tengo miedo y el presidente lo ha entendido. No voy a cobrar, le voy a devolver la nómina si me la ingresan. Si la gente piensa que me quedo en casa por dinero no es así, es por miedo. Yo vengo de la mierda y sé lo cuesta ganarlo», espetó.

Además, Fali, que no ha ido a realizarse las pruebas para retomar los entrenamientos, dijo que es «imposible» que esté contagiado de la COVID-19 porque no salió de casa en más de 50 días. «En Alemania ha habido 10 positivos y en Italia, también otro positivo. Ya solo falta que en España se vea una familia afectada y ésa sea la mía», dijo.

«Si eso pasase, nos arruinamos la vida. Prefiero sufrir dos o tres meses y vivir el resto de mi vida bien. Hay un virus ahí y nosotros estamos yendo hacia él. ¿Cómo no va a haber un rebrote si no hay test masivos? Yo no entiendo de esto, pero puede haber un montón de asintomáticos que estén contagiando», añadió Fali.

Por último, el zaguero del Cádiz afirmó que «hasta que no haya un fármaco o una vacuna» no volverá. «Respeto a todos, pero mi decisión es esta. Al mil por mil. Más me jode a mí que a nadie porque ascender a Primera me cambiaría la vida. En Cádiz me quiere todo el mundo, espero que lo entiendan porque yo soy así. Voy de cara, estoy intentando abrir la mente, pero estoy orgulloso de decir que tengo miedo», finalizó.

VIZCAÍNO: «PARA MÍ ESTÁ LESIONADO»

Por su parte, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, entrevistado en el mismo programa, comentó que Fali está «equivocado». «Se lo digo todos los días pero nadie puede dudar de él. Va de frente y si dice que no juega, no juega. Ante esto poco se puede hacer», manifestó el máximo responsable del club andaluz.

«El mundo no se puede parar. Hasta que no lo supere, nada. Está claro que va en contra de los intreses del cádiz, pero insisto, lo hace sin maldad, y no puede jugar por ese miedo. Para mí es un jugador lesionado. Ahora mismo no quiero ni hablar del tema del dinero. Todavía no ha psado nada y espero que reconsidere su postura», sentenció.