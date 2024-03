Fátima Diame da la segunda medalla a España sin la guinda de Mariano García

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La atleta española Fátima Diame se subió al podio del Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta de Glasgow al lograr el bronce en la final de salto de longitud, la segunda y última medalla de España tras la lograda por Ana Peleteiro este mismo domingo en triple salto, con el sabor amargo del 800 de Mariano García.

«Estoy muy contenta. Pensé que podía ir a por todas. Cuando he hecho el 78 no me ha sorprendido. Es una marca que podía hacer. He querido ir a por más para que no me pasaran. He estado relajada. He disfrutado mucho, escuchar a mis compañeros gritar ha sido genial. Estoy muy contenta», dijo la bronce mundial, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo.

La valenciana firmó un salto de 6,78 en su quinto intento que le valió su primera medalla absoluta en un gran torneo, por detrás de las estadounidenses Tara Davis (7,07) y Monae’ Nichols (6,85). Así, España celebró la segunda medalla del Mundial, después del bronce también de Peleteiro en sesión matinal y poco antes de que Mariano García saltase a la pista a defender su oro.

Sin embargo, el murciano se encontró con una final de golpes y lucha por tomar la cabeza y sólo pudo ser quinto. «Quería posicionarme ahí delante, me han pillado la táctica de estos dos día. He tenido muchos golpes y he llegado al 500 sin fuerzas», dijo en declaraciones a la RFEA desde el Emirates Arena.

El favorito fue el blanco del resto de aspirantes, que repartieron codazos y empujones para evitar que Mariano arrancara la moto. El defensor del título se desfondó en esa lucha y se descolgó ya en la última vuelta, donde cruzó primero la meta el estadounidense Bryce Hoppel, por delante del sueco Andreas Kramer y del belga Eliott Crestan.

Mientras, en el 1.500, tampoco hubo pelea española por las medallas. Adel Mechaal, que repitió puesto de finalista como en el 3.000, y Mario García Romo fueron sexto y undécimo en una carrera que se apuntó el neozelandés Geordie Beamish con una gran remontada. En categoría femenina, Esther Guerrero fue duodécima.

Además, la catalana Xenia Benach no logró el billete a la final de los 60 metros vallas, donde la atleta de Bahamas Devynne Charlton rompió el récord del mundo para colgarse el oro, con 7.65.