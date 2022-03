Fernando Rivas ficha por la Federación Francesa de Bádminton: "Es un proyecto muy motivante"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Fernando Rivas, entrenador de la deportista Carolina Marín, anunció este miércoles su fichaje por la Federación Francesa de Bádminton, un proyecto "muy motivante" en el que espera conseguir "grandes resultados y medallas" gracias a su "metodología", al mismo tiempo que confirmó que el objetivo es que la onubense regrese a las pistas tras su lesión en el Europeo que se disputará en Madrid del 25 al 30 de abril.

"Lo más atractivo han sido las ganas de aplicar una metodología que ha funcionado a una estructura. Sobre todo, el hecho de ser capaces de tener un objetivo a seis años y contar con un montón de profesionales con los que poder trabajar, ya que la dirección técnico tiene como 25 personas que trabajaremos juntas en este proyecto. Eso ha sido muy motivante, en un momento de necesidad de cambio después de 17 años en la Federación Española", expresó Rivas en una rueda de prensa de presentación de los nuevos técnicos.

El español, con contrato hasta el final de los Juegos de París 2024, será Responsable Senior y trabajará a jornada parcial. "Francia es una potencia a nivel junior, queremos desarrollar ese nivel. Cuando hablamos de alto rendimiento, el objetivo en el futuro sería conseguir grandes resultados en cualquier gran evento, es algo lógico, cuando llevas clasificándote en todas las ediciones de los Juegos", apuntó.

"Hay mas jugadores aquí, con más cultura del bádminton, hay muchos más entrenadores, con una formación más desarrollada. Podremos hacer el sistema mucho más eficiente y ojalá se traduzca en mejores resultados y medallas. Creo que el método sigue siendo muy válido. No es algo que yo vaya a imponer, sino que lo vamos a cocrear, con mi apoyo hacia los entrenadores y el sistema", añadió.

Así, la Federación Francesa de Bádminton, en colaboración con la Agencia Nacional del Deporte, apoya su estrategia de alto nivel con un enfoque ambicioso del máximo rendimiento dos años antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y tres años antes del Mundial. Su apuesta se basará en el binomio formado por Thierry Soler y Fernando Rivas, piezas clave para "los grandes retos que se avecinan".

"Estoy muy feliz de unirme a la FFBaD, que es una referencia en Europa con una verdadera estrategia de desarrollo. El grupo de muy buenos jugadores en Francia es muy interesante. Vengo con mi experiencia de primer nivel. Traeré un marco con un método", remarcó Rivas.

CAROLINA MARÍN APUNTA AL EUROPEO DE MADRID

Este nuevo cargo en la Federación Francesa lo compatibilizará con la preparación de Carolina Marín, que no verá mermada su planificación. "Ya estamos haciendo que se compatibilice. El tiempo que voy a pasar en Francia, con un contrato a tiempo parcial, haré mucho trabajo desde casa. Cuando no esté, Carolina será atendida perfectamente. No va a ser un problema, a ella no le va a faltar entrenamiento, eso era importante a la hora de aceptar este puesto", aseguró.

Además, Rivas anunció que la intención es que la tres veces campeona del mundo vuelva a las pistas tras su lesión de rodilla en el Europeo de Madrid que se jugará a finales de abril. "Si está sana, la idea es que empiece a competir en abril después de una estancia en Sierra Nevada, qué mejor que la vuelta sea en el Europeo de Madrid", zanjó.