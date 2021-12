Franco: «El fútbol español no puede estar permanentemente en los juzgados»

«Creo que es deseable, necesario e imprescindible que haya un nivel mayor de acuerdo»

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, afirmó que el fútbol español «no puede permitirse el lujo de estar permanentemente en los juzgados», tras lamentar la desconvocatoria de la reunión prevista para este jueves entre Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid y representantes de LaLiga y la RFEF por el conflicto por LaLiga Impulso.

«Considerábamos que, con esta reunión, podríamos al menos acercar posturas entre todas las partes. No ha sido posible y no quiero culpabilizar a nadie. Los clubes han decidido no acudir, pero este CSD sigue con sus puertas abiertas para mejorar el entendimiento en el fútbol español. El fútbol español no puede permitirse el lujo de estar permanentemente en los juzgados», comentó en un corrillo con la prensa en el Consejo.

José Manuel Franco destacó que esta «tendencia» de judicializar los conflictos en el fútbol español es algo que debe «cortar». «Sé que no va a ser fácil, pero desde el CSD no vamos a cejar en el empeño de la búsqueda de acuerdos, de consensos», manifestó el presidente del CSD en referencia a la dificultad de poner de acuerdo a clubes, LaLiga y la RFEF.

Franco informó de que había convocado esta reunión «desde la obligación institucional» como responsable del deporte en España para «buscar el máximo consenso posible» en el fútbol. «Creemos que es deseable, necesario e imprescindible que haya un nivel mayor de acuerdo en el fútbol español entre todos los sectores implicados», subrayó.

Respecto a las razones de la desconvocatoria, explicó que Athletic Club, Barça y Real Madrid pidieron al Consejo que anulara la celebración de la Asamblea de LaLiga en la que los clubes votarán la aprobación del acuerdo con el fondo de capital riesgo CVC, pero que el informe de la abogacía del Estado les señala que «solo se puede anular por motivos tasados que no se dan».

El CSD, y basándose en otro informe de la abogacía del Estado, tampoco puede entrar en el «fondo» de un «acuerdo entre particulares» entre CVC y LaLiga. «Ante esta situación tampoco podíamos permanecer de brazos cruzados y ajenos a lo que pasara en el mundo del fútbol. Por eso, nuestro deseo era reunir a todas las partes para buscar puntos de encuentro que fueran posibles», esgrimió el secretario de estado para el Deporte.

«Cuando uno convoca una reunión para que haya acuerdos, las partes tienen que ceder en algunos temas. Es lo que se pretendía. Vamos a seguir intentándolo pase lo que pase mañana», dijo Franco, que pretende lograr un «acuerdo amplio en el fútbol español».

«NO HAY VÍCTIMAS NI VERDUGOS»

El presidente del CSD no quiso buscar ‘culpables’ de la desconvocatoria de la reunión para llegar a un acercamiento por el conflicto de los proyectos de LaLiga Impulso y Proyecto Sostenible, la iniciativa presentada por Athletic, Barça y Real Madrid en respuesta a la de LaLiga.

«No quiero que aquí haya ni víctimas ni verdugos, ni culpables ni salvadores. Quiero buscar lo mejor para el fútbol español. ¿Decepcionado? No. Uno llega a estos niveles de conocimiento que pocas cosas le sorprenden ya. Respeto la posición de los clubes y, pase lo que pase, mi predisposición a hablar con las partes es absoluta», reiteró.

No valoró tampoco si el acuerdo de LaLiga con CVC es ‘ilegal’ porque el informe del abogado del Estado insta al CSD a «no valorar el fondo» del mismo. «No podemos juzgar si es legal o no. Tendrá que ser la justicia la que decida. El CSD no tiene competencias para solucionar el problema, pero sí la obligación moral de buscar el entendimiento», argumentó.

A juicio de los clubes, tenía «mucho sentido» una reunión en la que el CSD no anulara la convocatoria de la Asamblea de LaLiga de este viernes. «No era imprescindible. Se trata de buscar puntos de encuentro que redundasen en beneficio del fútbol español. Es positivo no estar judicializando cada tema», subrayó.

En este sentido, Franco ve «posible» el acuerdo entre las partes enfrentadas. «Pueden pensar que vivo en un mundo equivocado, pero vamos a seguir trabajando. Si no hay un acuerdo en todo, sí en unos mínimos de entendimiento entre todas las partes. Una posibilidad podía ser que LaLiga pudiese posponer la Asamblea de mañana. No sería mala», apuntó.

En el caso de que se aprueba el acuerdo entre LaLiga y CVC, el CSD «no saldría ni ganando ni perdiendo». «A nosotros no nos va la vida en ese acuerdo. Vamos a seguir con las mismas pretensiones. No sería muy adecuado recibir ese dinero hasta que no haya una decisión firme», destacó.

Por otro lado, Franco expresó su deseo por que este conflicto no afecte al proceso de profesionalización del fútbol femenino. «Me gustaría que se pudiera separar una cosa de la otra. La profesionalización del fútbol femenino vamos a seguir adelante con ella. Es un compromiso que lo vamos a cumplir, y me gustaría desligar esos dos temas. Por eso sigo apostando por el diálogo», indicó.

En este sentido, aclaró que el plazo de seis meses para la firma de los Estatutos del nuevo fútbol profesional femenino «son prorrogables». «Estamos en tiempo todavía», aseguró el presidente del CSD, positivo acerca de llegar a un consenso también en este punto de discordia desde el pasado 15 de junio.