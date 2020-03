Harry Kane: «Junio tiene que ser el límite para terminar la temporada»

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) –

El delantero del Tottenham Harry Kane apuntó que si la temporada de Premier no va a terminar para finales de junio no se debería sacrificar la siguiente, por culpa de la crisis de coronavirus que no tiene fecha límite y que ha trastocado el mundo del fútbol.

«Sé que la Premier hará todo lo posible para terminar la temporada, pero tiene que haber un límite que ya no se deba superar. Probablemente para mí el límite es finales de junio», dijo este domingo en un chat de Sky Sports con Jamie Redknapp.

El capitán de la selección inglesa se mostró partidario de cancelar la temporada, que tiene al Liverpool a un paso de conquistar su primera Premier, antes de trastocar los planes del próximo curso. «Jugar en julio o agosto, castigando la siguiente temporada, no tiene mucho sentido ni beneficio», añadió.

«No sé lo que hay detrás en muchos sentidos como el económico si no se termina la temporada, pero a finales de junio tendremos que ver las opciones y pensar en la siguiente temporada», insistió un Kane que ultima la recuperación de la lesión que sufrió el primer día del año.

Por otro lado, el capitán de los Spurs dejó abierto su futuro al camino que le lleve a estar entre los mejores del mundo. «No podría decir que sí ni que no (por siempre en el equipo londinense). Amo a los Spurs y siempre lo haré, pero siempre he dicho que si el equipo no progresa en la dirección correcta, no me quedaría por el simple hecho de estar», dijo.

«Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar, quiere ser uno de los mejores del mundo», añadió. El delantero inglés reconoció que han tenido equipo en los últimos años para ganar algún trofeo. «Es duro para un jugador. Quiero ganar todo y cuando nos quedamos tan cerca es difícil de llevar. Damos lo mejor de nosotros, pero no ha sido suficiente de momento», confesó.