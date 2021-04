Hoy juegan Alavés, Osasuna y Athletic

21/04/2021 09:36 Fútbol Jornadas 31 EITB MEDIA Vuelve la competición con el Betis-Athletic, el Alavés-Villareal y el Osasuna-Valencia; el jueves se disputan el Granada-Eibar y Real-Celta.

Noticias (4)

LaLiga Santander afronta un momento clave.

Esta semana se disputan dos jornadas que pueden marcar el devenir de muchos equipos, los que luchan por el título, los que pelean por Europa como la Real Sociedad y los que quieren eludir el descenso como el Alavés y el Eibar.

Los partidos de la Jornada 31 se disputan el miércoles y el jueves y la 32 será de sábado a lunes cuando se dispute el Eibar-Real Sociedad para cerrar la jornada.

JORNADA 31

MIÉRCOLES 21

19:00 LEVANTE UD vs SEVILLA FC

19:00 CA OSASUNA vs VALENCIA CF

20:00 REAL BETIS vs ATHLETIC CLUB

21:00 DEPORTIVO ALAVÉS vs VILLARREAL CF

21:00 ELCHE CF vs REAL VALLADOLID CF

22:00 CÁDIZ CF vs REAL MADRID

JUEVES 22

19:00 ATLÉTICO DE MADRID vs SD HUESCA

21:00 GRANADA CF vs SD EIBAR

21:00 REAL SOCIEDAD vs RC CELTA

22:00 FC BARCELONA vs GETAFE CF

JORNADA 32

SÁBADO 24

14:00 ELCHE CF vs LEVANTE UD

16:15 REAL VALLADOLID CF vs CÁDIZ CF

18:30 VALENCIA CF vs DEPORTIVO ALAVÉS

21:00 REAL MADRID vs REAL BETIS



DOMINGO 25

14:00 SD HUESCA vs GETAFE CF

16:15 VILLARREAL CF vs FC BARCELONA

18:30 RC CELTA vs CA OSASUNA

18:30 SEVILLA FC vs GRANADA CF

21:00 ATHLETIC CLUB vs ATLÉTICO DE MADRID



LUNES 26

21:00 SD EIBAR vs REAL SOCIEDAD