Ilaix Moriba jugará cedido en el Valencia hasta final de temporada

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) –

El centrocampista guineano Ilaix Moriba jugará en el Valencia hasta final de temporada, después de que el club ‘che’ y el RB Leipzig, donde recaló en verano procedente del FC Barcelona, hayan llegado a un acuerdo para su cesión.

«El centrocampista llega en calidad de cedido hasta final de temporada y comenzará a trabajar este mismo sábado a las órdenes de José Bordalás», informó el club, que se hace con sus servicios después de ser nombrado mejor jugador joven de la fase de grupos de la Copa África.

El Leipzig se hizo con los servicios del guineano el pasado verano a cambio del pago de 16 millones de euros, más 6 millones en variables, al FC Barcelona. Sin embargo, no ha acabado de gozar de fortuna en el conjunto alemán.

Ilaix Moriba llegó al Barça en 2010, con edad de benjamín, y la pasada temporada debutó con 18 años con el primer equipo, entonces dirigido por Ronald Koeman, en un partido de Copa del Rey contra el Cornellà.

En total, jugó 18 encuentros con el primer equipo culé -14 en LaLiga Santander, 3 en Copa del Rey y 1 en Liga de Campeones- con un gol y dos asistencias, y conquistó el título de la Copa del Rey 2021.

«VAMOS A INTENTAR PONER AL VALENCIA DONDE SE MERECE»

«Quise estar aquí, y gracias a Dios, por todo lo que han hecho, estoy aquí. Solo quiero darlo todo en el campo, siempre que juego intento dar lo mejor de mí al equipo y al entrenador. Vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner al Valencia donde se merece», indicó en sus primeras declaraciones como valencianista.

Además, reconoció que «desde pequeños» les han «metido en la cabeza que Mestalla es un campo difícil». «La ciudad es maravillosa y espero rendir lo mejor que pueda. Vengo con la moral alta; he estado en la Copa África con mi país y me encantó. Vengo muy contento y muy motivado para jugar y demostrar lo que valgo», expresó.

«Me gusta competir, no me gusta perder nada, me identifico con esa filosofía», dijo, antes de hablar de José Bordalás. «Es un entrenador que estuvo en el Getafe e hizo una buena temporada y estoy contento en que me quiera ayudar en todo lo que pueda. Intentaré aprender todo lo que pueda de él», añadió.

«El Valencia es un equipo que me gusta, que siempre está ahí arriba, intentando estar a la altura de los grandes equipos», afirmó, antes de desvelar cómo eligió su dorsal. «Me preguntaron qué número quería, y cuando vi que había el ’23’, no lo dudé. Me identifico mucho con el ’23’, por las grandes leyendas que lo han llevado», concluyó.