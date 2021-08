Iñaki Williams: «Nosotros tuvimos la marcha de Aduriz, nos ha costado»

El ariete del Athletic valora su trabajo con Marcelino para marcar más goles

«San Mamés va a rugir, el Barça es un gran equipo sin Messi»

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) –

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams explicó que no tiene presión por marcar más goles y se refirió a la «marcha de Aduriz» como momento importante como el que pueden estar viviendo ahora en el Barça, sin Leo Messi, de cara al duelo de este sábado en San Mamés, con público de nuevo, entre ambos equipos.

«Después de tanto tiempo es un aliciente reecontrarnos con nuestra familia, lleva mucho tiempo esperando para volver a San Mamés, igual que nosotros. Tenemos muchas ganas de que disfruten de un buen partido y que tengan la ilusión por este equipo que seguro que este año vamos a hacer cosas importantes», dijo en rueda de prensa este jueves.

El ariete de los ‘Leones’ fue interrogado por su papel goleador en el club. «Yo soy exigente y sé la gente que confía en mí, el míster y mis compañeros y el club, nadie me va a hacer dudar. El míster y yo hablamos mucho, me ayuda, corrige aspectos a mejorar y entre ellos está la faceta goleadora», apuntó.

«Marcelino insiste en estar tranquilo, en centrarme en lo que yo puedo hacer, ser un incordio para la defensa. No me afecta la presión. Sería un error hacerme un delantero que no soy. Somos jugadores diferentes, no soy Aduriz. Yo soy un delantero moderno. Estoy insistiendo, mejorando la izquierda, me siento con más confianza y es cuestión de repetir. Estamos aprovechando esas internadas», añadió.

Por otro lado, Williams respondió a su opinión sobre un Barça sin Messi, el cual dejó ya una buena actuación ante la Real Sociedad en el estreno. «Sé que San Mamés va a rugir a pesar de que solo es un 20%, la gente que entre y desde fuera nos van a dar ese empujón. En los momentos difíciles nos va a ayudar. El equipo llega muy bien, con una buena base de pretemporada, y estamos preparados para cualquier rival», apuntó.

«Nosotros también tuvimos la marcha de Aduriz y nos ha costado, a pesar de estar sin Messi el Barça tiene jugadores de sobra para suplirle, es un gran equipo. Todos sabemos que Messi es un jugador determinante, nos ha hecho mucho daño, pero también les hemos ganado con él presente. Es un jugador diferencial pero no nos tiene que influir mucho en si está o no. Tenemos que intentar hacerles un partido incómodo, que se juegue más en su campo», añadió.

Además, el delantero vasco quitó también hierro a su récord de partidos ligueros seguidos. «No es algo en lo que piense mucho. He tenido diferentes entrenadores y todos han confiado en mí. Desde que estoy en el primer equipo no he bajado los brazos», dijo, antes de analizar el empate sin goles del debut ante el Elche.

«Fue un partido positivo, es el primero, no se pueden sacar conclusiones. Tuvimos más ocasiones y la pretemporada se ha visto que somos un equipo muy fiable. El sábado tenemos un partido muy bonito que nos volvemos a reencontrar con nuestra gente y entre todos seguro podemos sacar algo positivo», finalizó.