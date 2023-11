Iñigo Martínez: «Hay que confiar y dejar tranquilos a los árbitros»

«El juego del Barça no está siendo brillante»

El internacional español Iñigo Martínez ha asegurado que tiene «total y plena confianza» en los árbitros españoles, aunque haya situaciones que no tienen «muy claras», como «el tema de las manos», y ha pedido «dejar tranquilos» a los colegiados para que puedan «hacer su trabajo», además de reconocer que el juego del FC Barcelona «no está siendo brillante» pero que no está «del todo mal».

«En el ‘tema árbitros’ siempre ha habido polémica y siempre la habrá, no es una cosa de hoy. Siempre habrá situaciones en las que a unos nos parezca que hubo penalti o mano y a otros no. Lo importante es dejarlos tranquilos; hay mucha presión y mucho revuelo con los árbitros», señaló en rueda de prensa.

Sin embargo, reconoció que hay «situaciones» que «no» tienen «muy claras», sobre todo «en el tema de las manos». «Pero lo importante es confiar en ellos y dejarles hacer su trabajo de la mejor manera posible. Cuanta menos presión tengan, mejor van a hacer su trabajo. Total y plena confianza en el arbitraje español», añadió.

Además, recordó que «siempre ha habido críticas», y no solo a los trencillas, sino también a los equipos, como las que sufre actualmente el FC Barcelona. «Es verdad que el juego del equipo no está siendo brillante. Estamos acostumbrados a que el Barcelona gane 4-0 o 5-0, y ahora que no vemos al equipo bien empiezan a llover las críticas», subrayó.

«El equipo está unido, está bien. Obviamente, cada vez que hay un partido malo siempre hay autocrítica. Debemos estar tranquilos, esto es muy largo; llegarán momentos mejores y no tengo ninguna duda de que se mejorará el juego y veremos otro Barcelona. Cada vez se complica más ganar», continuó, reconociendo que, en su caso, «no» les da «importancia».

«Nunca me han importado las críticas, lo debemos llevar con total naturalidad. Debemos intentar darle la vuelta a la situación; no creo que estemos del todo mal, lo importante es sacar los partidos adelante aunque el equipo no esté del todo bien. Esos triunfos son los que hay que valorar más aún, no cuando se gana de cuatro, cinco o seis. El 2-1 del otro día, remontando… Ahí se ve la fuerza del equipo, la unidad, y nuestro objetivo siempre va a ser dar el 100%. Hay que pensar siempre en positivo y tratando de mejorar», prosiguió.

Por otra parte, el central vasco aseguró que se encuentra «bien». «Físicamente puedo decir que he dejado atrás esos problemas que me han impedido entrenar y competir. Estoy en un momento en el que estoy teniendo oportunidad de jugar en el Barcelona y estoy contento. Estoy contento de esta llamada, siempre es un honor venir aquí y disputar estos partidos. Uno pelea para competir en esos torneos donde cualquier jugador sueña con estar desde pequeño. Espero hacer un buen papel y que el seleccionador cuente conmigo», apuntó.

«Con cada entrenador uno mejora en ciertos aspectos, y vas recopilando de cada uno para potenciarte como futbolista. Xavi confió en mí desde el primer minuto, he esperado la oportunidad. Contra el Mallorca, en el primer partido, no estuve bien, he esperado y he aprovechado cada oportunidad que me ha dado el míster», añadió.

También desveló que sigue recibiendo apoyo psicólogo. «Sigo con ayuda externa, y no es mi caso, son mil. Casi todos necesitan ayuda externa. Cada vez hay más presión, más competitividad en el FC Barcelona, donde el empate no vale, y esa ayuda siempre viene bien. Es algo normal; a mucha gente le hace falta y hay que tomarlo con total naturalidad», expresó.

En otro orden de cosas, restó importancia al enfado del polaco Robert Lewandowski con Lamine Yamal en el encuentro ante el Deportivo Alavés. «Hay mil reprimendas de esas en cada partido, lo que pasa es que solo se enfoca una y se hace un mundo. Robert dio las explicaciones convenientes. Yo no lo vi en el momento. El equipo está muy unido, la relación entre ambos es espectacular, y no por esa acción vamos a montar nada. Estamos todos unidos y nos mantenemos al margen de ese tipo de polémicas que nos aportan poco», manifestó.

Respecto a la selección, afirmó que hay «un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien» y que tratará de ganar la Eurocopa 2024. «El objetivo siempre es ganar; nuestro objetivo es hacer un buen papel y levantar lo que todos queremos levantar. Trabajamos para ello, en cada partido hay que dar el máximo. Hay grandísimas selecciones, tocará sufrir, pero no tengo ninguna duda de que estamos capacitados para ganarla. El objetivo es ese. Tenemos un grandísimo grupo, con jugadores muy jóvenes y con muchísimo talento, y ¿por qué no soñar con ganar ese torneo?», se preguntó.

Por último, habló de la adaptación de las nuevas incorporaciones a ‘la Roja’. «Cada jugador nuevo es bien recibido. Si algo tiene este equipo es que hay gente extraordinaria y que tiene las puertas abiertas a cualquiera. Desde el primer minuto se integran bien, se les transmite confianza para que se amolden rápido al vestuario. Hay muy buen ambiente, un gran grupo con ganas de aprender y de jugar, y eso es bueno para el equipo», finalizó.