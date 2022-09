Jordi Alba: «Me iría el primero del Barça si no estuviese capacitado para estar lo que me queda de contrato»

Ferran Torres: «Sabemos el historial que tiene Lewandowski»

El lateral español del FC Barcelona afirmó que sería «el primero» en irse del conjunto azulgrana si no se viese «capacitado» de jugar los dos años que le quedan de contrato, aunque «la decisión es del club», al que ha demostrado estos años su «compromiso» y en el que espera jugar «muchos» partidos esta temporada.

«Mi pensamiento ha sido siempre estar en el Barcelona. Me veo capacitado para estar aquí los años que me quedan de contrato, si no sería el primero que me iría. He demostrado estos años mi compromiso con el club, al final la decisión es de ellos. Hay muchos intereses, y ahí nunca me voy a meter.», dijo Jordi Alba este miércoles en un acto de la marca Adidas.

En esta línea, el lateral izquierdo reconoció que ya ha pasado por momentos donde no ha tenido el protagonismo en el campo que le gustaría. «No me tengo que reivindicar. Ahora no he tenido esos minutos. He estado más en el banquillo que jugando, pero intento animar al grupo en todo lo que pueda», dijo.

«El ambiente es extraordinario, cuando me toca jugar intento hacerlo lo mejor y ayudar. Nunca me he quejado de si juego y cuando lo hago no pregunto el porqué. Ojalá hacerlo muchos partidos esta temporada y todas las que me quedan. Lo llevo bien intentar a los más jóvenes a que sean mejores», añadió el jugador de 33 años.

Preguntado sobre los rumores que le acercaban al Inter de Milán en el último día de mercado, Jordi Alba fue conciso. «No se trata de que me parezca justo o no. Todo el mundo actúa como quiere. Siempre me gusta ir de cara, aunque a todos no les gusta a veces, pero soy así. Siempre se pueden hacer las cosas mejores, pero después del fútbol y todo lo que he visto no me sorprende nada», zanjó.

FERRAN TORRES: «SABEMOS EL HISTORIAL QUE TIENE LEWANDOWSKI»

Por su parte, el atacante Ferran Torres admitió la necesidad de «aprovechar» los minutos en un equipo con «mucha competencia». «El partido de ayer vino bien para los que jugamos menos. A partir de ahí dar el máximo cuando el entrenador cuenta con nosotros», dijo sobre la victoria (5-1) ante el Viktoria Plzen en el estreno del cuadro catalán en la Liga de Campeones, donde anotó un gol y dio una asistencia.

Precisamente, en el festín ‘culé’, el polaco Robert Lewandowski marcó su primer ‘hat-trick’. «Es un orgullo que un jugador de esta magnitud este con nosotros. Sabemos el historial que tiene. Este verano ha habido muchos fichajes. Estamos haciendo un equipo competitivo y luchar por todo, que es lo que se merece el Barça», sentenció Ferran Torres, quien recordó que prácticamente «acaba de llegar» a la Ciudad Condal.