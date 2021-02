Koeman: «Hay que crear un ambiente de ir a por todo»

Sobre Lenglet y su penalti ante el Cádiz: «No es justo ir a por un sólo jugador»

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido de nuevo que a su equipo le falta efectividad goleadora, no ha querido señalar a Clément Lenglet como culpable del empate contra el Cádiz y quiere que sus capitanes creen el ambiente de «ir a por todo» pues cree que, si no cometen más errores, pueden luchar todavía por Liga y Copa.

«Sabemos que en dos días todo puede cambiar, como las sensaciones de la gente, la opinión de la prensa… Hay que aceptarlo y seguir adelante. El resultado del otro día del Madrid y del Sevilla nos han hecho daño, pero somos el Barça y tenemos que estar orgullosos de jugar aquí. Los capitanes deben crear un ambiente de ir a por todo, es importante además de hacer nuestro juego», manifestó en rueda de prensa.

Koeman cree que «todavía» pueden luchar por el campeonato. «A cada equipo le puede costar ganar sus partidos. Los dos partidos que vienen, que son muy importantes. Y sabemos que tenemos que remontar. Pero no soy partidario de pensar que el partido de Copa es el más importante, porque en las dos competiciones podemos hacer cosas», apuntó también de cara a la remontada ante el Sevilla en las semifinales de Copa.

«Creo que, primero, siendo jugador del Barça siempre hay que ganar. Es un momento de la temporada en que nos jugamos mucho y hay que buscar la energía que teníamos durante muchos partidos últimamente. De los últimos 13 partidos hemos ganado 10 y empatado 3, pero me siento decepcionado por perder le otro día los 2 puntos en casa. Si fallamos más, no tendrás posibilidades de hacer algo», reconoció, no obstante, pensando en LaLiga.

Una Liga en la que empataron contra el Cádiz en la última jornada, en un duelo que no pudieron cerrar antes del 1-1 final del rival, de penalti cometido por Lenglet. «He hablado con Clément, es un jugador serio, muy buen profesional que se toma esto como algo muy personal. Pero hay más cosas, no es culpable un jugador de la pérdida de puntos», aseguró.

«Aunque es una jugada en la que lo podía hacer mejor. Ha estado en ciertos errores cometidos, pero también otros jugadores, y de ataque con errores que permitían cerrar partidos. Sabemos que nos han costado puntos partidos donde cometimos errores individuales, pero no es justo ir a por un jugador o un defensa solo, porque tuvimos oportunidades de cerrar el partido. La efectividad no es la que tiene que tener el Barça. Hay más cosas donde nos dejamos puntos», lamentó.

Para el técnico, el problema no es crear ocasiones, sino no convertirlas. «Pido más efectividad a los jugadores de arriba, porque tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol en casa y así no habríamos empatado el partido. Nos falta efectividad, el porcentaje de gol es bajo para un equipo como el Barça», argumentó.

«Hoy estoy bien, pero estuve fatal tras el resultados del domingo porque me siento responsable», reconoció, a nivel personal. «Y me afecta. Pero si yo bajo el ánimo y no tengo confianza, no puedo decir al equipo que ‘podemos’. La distancia al líder es menor que hace tres semanas, hay que hacer todo para ganar porque tenemos esperanzas, y hay que ir a por todo», reiteró.

Reciben este miércoles al Elche, en partido aplazado de la primera vuelta. «Parece un Elche que, por su victoria contra el Eibar, tiene confianza y está luchando para no bajar. Es un partido complicado, vimos el otro día lo que hicieron. No sé si Elche jugará tan atrás como el Cádiz el otro día, pero el Cádiz sacó rendimiento de su partido. Depende de nosotros», comentó sobre cómo vencer al nuevo equipo ilicitano, entrenado de nuevo por Fran Escribá.