Koeman: «Me veo como entrenador la próxima temporada»

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que se ve como técnico del equipo «la próxima temporada», porque el presidente le ha mostrado «su apoyo y confianza» y porque tiene un año más de contrato, además de advertir de que «casi no se puede fallar» en la lucha por el título de LaLiga Santander, que continúan este domingo en casa del Villarreal.

«Como he dicho antes, el presidente, desde el primer día, me ha demostrado su apoyo y confianza. Hasta que no diga lo contrario, sigue diciendo esto. En principio, me veo como entrenador la próxima temporada. Tengo contrato y si no es así, tendemos que hablar», declaró en rueda de prensa.

Sobre la lucha por el título, es consciente de que ya «no» se puede «fallar». «Es para cualquiera de los cuatro. Casi no se puede fallar. No sé cuántos puntos, pero hay que sacar muchos en estas siete jornadas para ser campeón», dijo. «Sabemos que nos faltan siete partidos y nosotros, como para los otros tres equipos, debemos ganar. Si no ganas, tendrás menos opciones de ganar LaLiga. Esto es clarísimo», aseveró.

«No veo a un equipo más fuerte que otro. Tanto Atlético como Madrid y Sevilla están ganando muchos partidos. La ventaja es que tenemos un partido ante el Atlético en casa y podemos ganar, igual que ellos a nosotros. Será una lucha hasta la última jornada», prosiguió.

Aun así, el preparador neerlandés no considera que el partido en el Estadio de la Cerámica vaya a ser más difícil que el resto de encuentros que les quedan. «No creo, cada partido tiene su dificultad. Mucho depende de nosotros mismos. Si estamos concentrados, con muy buena energía, podemos. No hay salidas más complicadas que otras. Todos los equipos juegan por algo. Es un equipo que juega bien al fútbol», subrayó.

En otro orden de cosas, no quiso hablar del tema de la Superliga europea porque «hay cosas más importantes» de las que debe ocuparse la UEFA. «Sanciones, amenazas… es cosa de la UEFA. Yo estoy pendiente del calendario», expuso. «Hay partidos y horarios con poco descanso. Son partidos muy tarde. Hay que aceptarlo, pero no he visto ningún cambio a pesar de nuestras críticas», afirmó.

Por último, Koeman aseguró que el francés Ousmane Dembélé «tiene opciones de jugar desde el principio». «Las lesiones de Coutinho y Ansu son de más tiempo, no sé si hay posibilidad de que jueguen algún partido de este campeonato», expresó, antes de declarar que «no» le preocupa el cansancio de los jugadores. «Han jugado muchos partidos, pero los hemos recuperado muy bien y entrenamos poco. Hacemos lo máximo posible para que estos jugadores puedan empezar bien los partidos», apuntó.