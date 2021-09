Koeman: «No tengo ningún miedo sobre mi futuro»

«En el 8-2 el Barça jugaba con Messi, Griezmann y Suárez, el otro día acabamos con Mingueza, Araujo, Gavi…»

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que «no» tiene «ningún miedo» sobre su futuro en el conjunto azulgrana a pesar de la derrota en Liga de Campeones ante el Bayern Múnich (0-3), y ha recordado que «faltan cosas» en el equipo, pero recordó que en el 8-2 de 2020 ante los alemanes «jugaban Messi, Griezmann y Suárez», y que en esta ocasión apostaron por los jóvenes.

«No me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido y en el equipo, las demás cosas no las tengo en mi mano. Estoy tranquilo y confiado. Tenemos que intentar recuperar gente para tener a más jugadores disponibles. Ya sé que hay que ganar, que cuentan los resultados. No tengo ningún miedo sobre mi futuro», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, señaló que «todo el mundo tiene derecho a opinar». «Hay gente a favor y en contra de Ronald Koeman. Yo no hablo, hablan ellos. Esto no se puede evitar nunca», dijo. «Hay cosas exageradas. Hay cambios en el equipo, gente lesionada, muchos jóvenes… Lo que cuenta es ganar partidos. No puede ser que tenga que contestar antes del Bayern preguntas sobre si voy a renovar un año más, y ahora las próximas preguntas serán sobre si tengo miedo sobre mi futuro. No sé si es normal. Hay que poner energía para ganar el partido», prosiguió.

Sobre la situación del equipo, el preparador neerlandés recordó que el presidente, Joan Laporta, «ya salió el otro día» a hablar sobre ella «y no hace falta repetirlo». «Yo soy más realista que oportunista. Hace más de un año, el Barça perdió 8-2 contra el Bayern, y jugaba con Messi, con Griezmann y con Suárez. El otro día, acabamos el partido con Mingueza, 22 años; Araujo, 22 años; Baldé, 17 años; Eric García, 20 años; Gavi, 17 años; Pedri, 18 años; Demir, 19 años… Esperamos todos tener dentro de poco a Ansu Fati, 18 años», afirmó.

«Es una situación complicada para mí, pero también para el presidente, para el club, para los culés… Faltan cosas. A pesar de todo, estuve interesado en venir como entrenador. Es una tarea complicada, pero toca esperar. La última palabra no es mía», añadió. «Los jugadores también son realistas, sobre todo los mayores. Queremos mejorar, pero somos realistas; las cosas no se hacen en dos días, ellos piensan igual que yo», continuó.

En cuanto a Ansu Fati, espera que pueda incorporarse a los partidos cuanto antes. «Ansu, a pesar de su juventud, ha mostrado su calidad como jugador. No ponemos fecha, pero está trabajando mucho, entrenando, el momento puede ser una semana o diez días. Si todo va bien, será importante, sobre todo con lo que nos falta en ataque. Es un gran jugador», indicó.

También habló del estado de Philippe Coutinho y del ‘Kun’ Agüero. «El ‘Kun’ está trabajando en el campo con el fisio, estará unas semanas más. Coutinho entró bien el otro día, necesita más minutos; no está para noventa minutos», explicó.

En otro orden de cosas, recalcó que deben «defender bien» este lunes ante el Granada. «Tenemos que tener efectividad en nuestro juego. Si recordamos los partidos, fuimos superiores en casa contra Granada y Cádiz en casa, pero empatamos con el Granada y perdimos contra el Cádiz», dijo sobre los próximos compromisos.

«Hay diferentes sistemas para poder ganar. Nuestro sistema básico es el 4-3-3, pero si tienes dos delanteros y muchos centrales tienes que adaptarte. Si jugamos más abierto el otro día contra el Bayern, la derrota es todavía más amplia», recordó.