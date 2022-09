Koke: «Cuando venimos con España somos todos compañeros»

LAS ROZAS (MADRID), 20 Sep. (EUROPA PRESS) –

El internacional del Atlético de Madrid Jorge ‘Koke’ Resurrección afirmó que cuando está concentrado con la selección española todos los jugadores son «compañeros», en alusión a la tensión con la que se jugó el derbi (1-2) de LaLiga Santander del pasado domingo contra el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano.

«Cuando venimos a la selección somos todos compañeros. Lo que has hecho con tu club lo tienes que dejar atrás. Tenemos la misma relación de compañeros de grupo y miramos por la selección. Para nosotros ahora es importante clasificarse para la ‘final four’. Son dos partidos que nos van a exigir mucho», dijo en rueda de prensa.

Koke Resurección y el internacional del FC Barcelona Pedri participaron en la presentación del acuerdo hasta 2024 de la RFEF con la empresa Tetra Pak, en un acto que contó también con la presencia de José Luis Velilla, director de Marketing de Iberia de Tetra Pak; y el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Koke señaló que los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Suiza en Zaragoza y Portugal en Braga les van a dar «un plus más» para la preparación para el Mundial de finales de este 2022 en Catar, aunque, según él, «queda mucho». «Ahora estamos en intentar clasificarnos para una competición que a punto estuvimos de ganar la vez pasada. Clasificarnos para la ‘final four’ nos daría mucha confianza para lo que viene», confesó.

El centrocampista colchonero recordó que su filosofía es similar a la de su entrenador en el Atlético, Diego Pablo Simeone. «Siempre he tenido esa filosofía que es vivir el día a día. No importa lo que pase en dos meses. Si tengo la suerte de estar en el Mundial, ser campeón del mundo es uno de mis mayores retos. A día de hoy estoy a muerte con el partido de Suiza», diferenció.

Para frenar a Portugal y a su compañero de equipo Joao Félix, el objetivo será «quitarle el balón». «Una de nuestras claves es tener el balón. Si estamos precisos es una de las claves para poder defender a Joao. ¿Alivio por el clima en el Atlético? Me encanta venir con la selección, es un orgullo. Alivio, no, orgullo. Estar con los jugadores de la selección me hace aprender», recalcó.

PEDRI: «VENIR ES DISFRUTAR Y APRENDER DE LOS MEJORES»

Por su parte, Pedri dijo que «todo el mundo ve los goles que hace» el delantero polaco Robert Lewandowski, uno de los más destacados en el buen inicio de curso de los de Xavi Hernández. «Nos da muchas cosas. Ojalá siga así, es un orgullo jugar con él», manifestó el centrocampista blaugrana.

Para Pedri es un «orgullo» haber sido convocado por Luis Enrique, aunque no sea la lista definitiva para Qatar 2022. «Son dos partidos importantes y queremos llegar a la ‘final four’. Para mi venir a la selección es disfrutar y aprender de los mejores», aseguró.