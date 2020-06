Kyrie Irving lidera el boicot de varios jugadores contra el reinicio de la NBA

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) –

El base de Brooklyn Nets Kyrie Irving se ha erigido como el líder de un boicot de varios jugadores de la NBA contra los planes de reinicio de la competición, suspendida en marzo por la pandemia de coronavirus, a raíz de las tensas semanas de protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis, según informa el medio estadounidense The Athletic.

«No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y esta mierda. Algo huele un poco raro. Queramos admitirlo o no, somos atacados como hombres negros cada día que nos despertamos», señaló Irving, según The Athletic, en una videoconferencia de 90 minutos con más de 80 jugadores de la NBA y la WNBA.

Kyrie Irving told NBA players on call Friday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium: «I don’t support going into Orlando. I’m not with the systematic racism and the bullshit. Something smells a little fishy.»

