La Real defiende en Zorrilla su racha y la Champions y el Valencia busca la zona europea

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Real Sociedad tratará de mantener su excelente momento de forma y resultados en su visita de este sábado a un animado Valladolid, mientras que el Valencia quiere volver ante el necesitado Mallorca a la senda de la victoria para engancharse a la zona europea, y el Rayo Vallecano intentará hacerse fuerte en casa ante un rival directo como el Cádiz, en partidos correspondientes a la undécima jornada de LaLiga Santander 2022-2023.

En el Nuevo José Zorrilla (16.15 horas), la Real Sociedad buscará prolongar su estado de felicidad actual después de un gran arranque, similar al que tuvo la pasada temporada cuando llegó incluso a ponerse líder, pero en este caso a base de victorias, una racha que se pondrá a prueba ante un Valladolid mejorado en las últimas semanas.

La sufrida victoria ante el Mallorca en el Reale Arena supuso la quinta consecutiva liguera para los de Imanol Alguacil y la octava en total teniendo en cuenta la Liga Europa. El conjunto donostiarra ha cogido mucha regularidad y a domicilio ya ha demostrado ser un visitante peligroso con triunfos en cuatro de sus cinco salidas, cayendo sólo en Getafe, escenario de su última derrota.

El estado de forma de sus centrocampistas y una buena firmeza defensiva avala a una Real Sociedad que defenderá además su tercera plaza en el campeonato, donde goza de dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y el Real Betis.

Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que en casa suele poner muchas dificultades como el Valladolid y que además está también con el ánimo elevado tras su goleada por 4-1 ante el Celta del pasado miércoles que le ayudó a alejarse del descenso.

El conjunto vallisoletano sumó su tercera victoria del curso y confirmó cierta mejoría en su juego en las últimas semanas con siete de los últimos doce puntos, con los que rompió una mala dinámica de tres derrotas consecutivas.

José Rojo, ‘Pacheta’, podría apostar por las rotaciones con la vuelta a la titularidad de Escudero, Monchu o Weismann, mientras que Alguacil también podría refrescar el equipo con la vuelta de Zubimendi, Le Normand y la entrada arriba de Carlos Fernández.

EL VALENCIA QUIERE APROVECHAR LAS DUDAS DEL MALLORCA

Por otro lado, en Mestalla (18.30 horas), el Valencia intentará volver a la senda de la victoria para ratificar su candidatura a los puestos europeos ante un RCD Mallorca que llega mucho más necesitado y en una mala dinámica.

El conjunto valencianista perdió una buena oportunidad de instalarse arriba el pasado martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán y aunque sacó un siempre valioso punto ante el Sevilla, pudo haber sido mayor el botín ya que fue ganando 0-1 y desperdició un penalti en el alargue del choque.

Los de Gennaro Gattuso siguen sin perder desde principios de septiembre, pero sumaron su segundo empate consecutivo y el tercero en las últimas cuatro jornadas, por lo que necesitan más regularidad para optar a objetivos ambiciosos.

Para ello se antoja vital no dejar escapar puntos de su feudo como sucedió la semana pasada ante el Elche frente a otro rival de la parte baja como el RCD Mallorca, que llega en un mal momento, aunque fuera de la zona de descenso.

El conjunto bermellón cayó con algo de polémica en el Reale Arena para encadenar su cuarta jornada consecutiva si ganar, tres de ellas con derrota por 1-0, y buscará coger aire en su segunda complicada salida a domicilio para evitar la posibilidad de dormir entre los tres últimos. Para ello, deberá vigilar a un Edinson Cavani que ha empezado a encontrar el camino a gol.

Gattuso volverá a alinear al uruguayo como referencia en ataque de un once donde podría volver Gabriel Paulista y otras novedades como Ilaix Moriba o Justin Kluivert tras experimentar con dos laterales en Sevilla. Javier Aguirre tiene la buena noticia de recuperar a su goleador, el kosovar Vedat Muriqi, que se perdió los últimos dos partidos por sanción.

EL RAYO, A NO DEJAR ESCAPAR PUNTOS EN CASA ANTE UN CÁDIZ SÓLIDO

Por último, la undécima jornada liguera se abrirá en el Estadio de Vallecas (14.00 horas) donde se dará citan dos rivales directos como el Rayo Vallecano, décimo clasificado, y un Cádiz más urgido por estar penúltimo.

El conjunto de Andoni Iraola espera seguir siendo sólido como local después del valioso empate ante el Atlético que les dejó con 12 puntos. Los franjirrojos han sacado siete de los últimos nueve puntos y saben de la importancia de sumar la victoria ante un equipo con los que en teoría deben pugnar inicialmente por la permanencia.

El equipo gaditano, con siete puntos, se plantarán en el barrio madrileño en una extraña dinámica ya que llevan cinco jornadas sin perder, aunque las cuatro últimas las han saldado con empate. En su casillero sólo hay un triunfo, pero a domicilio ante el Valladolid, y un problema evidente de gol con sólo cuatro anotados y siete encuentros sin poder marcar.

Iraola espera poder contar con una pieza clave como Óscar Trejo, ausente en un Cívitas Metropolitano donde hizo alguna rotación con descansos para Florian Lejeune, Santi Comesaña o Sergio Camello que podrían volver al once. Sergio González no podrá contar con Iván Alejo Joseba Zaldua y Momo Mbaye para un once donde podría meter novedades arriba con la dupla ‘Choco’ Lozano y Lucas Pérez.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 22.

Rayo Vallecano – Cádiz CF. Muñiz Ruiz (C. 14.00.

Valladolid – Real Sociedad. Figueroa Vázquez (C.Sevillano) 16.15.

Valencia CF – RCD Mallorca. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Real Madrid – Sevilla FC. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

-Domingo 23.

RCD Espanyol – Elche CF. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.

Real Betis – Atlético de Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Girona FC – CA Osasuna. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

Villarreal CF – UD Almería. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.

FC Barcelona – Athletic Club. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

-Lunes 24.

RC Celta – Getafe CF. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.