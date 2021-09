La Real Sociedad empata con el PSV en su estreno en la Liga Europa

16/09/2021 23:30 Real Sociedad Fase de grupos (1ª jornada) A. B. E. | EITB Media El equipo txuri-urdin ha empatado a dos (2-2) con el conjunto holandés en la primera jornada del grupo B de la Europa League. La Real ha empezado perdiendo, después ha remontado, pero el PSV Eindhoven ha logrado empatar el encuentro.

Noticias (3)

La Real Sociedad empató a dos con el PSV Eindhoven (2-2) en el partido de la primera jornada del grupo B de la UEFA Europa League. En el otro partido del grupo, el Mónacó logró a victoria contra el Sturm Graz (1-0).

Antes de comenzar el encuentro, el equipo txuri-urdin tuvo el contratiempo de la lesión de David Silva, que sintió molestias en el calentamiento. Ander Guevara, que no apuntaba a titular, entró en el once inicial diseñado por el técnico Imanol Alguacil.

El prtido comenzó con un PSV muy ofensivo y la Real tuvo que esperar atrás. La primera ocasión correspondió al equipo local, pero Remiro evitó el gol y tras desviar un buen disparo de Zahavi. La respuesta del conjunto txuri-urdin llegó cuatro minutos después mediante un contraataque que Isak no supo culminar. El equipo local siguió jugando atacando y en el minuto 24 rozó el gol mediante un disparo de Modueke que se marchó fuera por muy poco. La Real Sociedad volvió a responder de inmediato con un chut de Januzaj que se esterlló en el larguero de la portería defendida por Drommel.

A pesar de que el equipo vasco tuvo ocasiones de gol, el PSV no se vino abajo y siguió jugando de manera muy ofensiva. De esa manera, en el minuto 31, logró marcar por medio de Götze; Remiro desvió un centro lateral, el balón quedó suelto en el área y Mario Götze no perdonó (1-0). De todas formas, la alegría no le duró mucho al conjunto holandés, ya que la Real Sociedad empató dos minutos más tarde; buen centro de Zaldua por la banda derecha y Januzaj de volea puso en 1-1 en el marcador.

Después de los dos goles, uno para cada equipo, el ritmo del encuentro no se ralentizó . El PSV Eindhoven se lanzó a por el segundo gol, pero fue el equipo dirigido por Imanol Alguacil el que consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 39, con un gol de Isak (1-2). El delantero sueco remató a la red otro buen centro de Zaldua.

Tras el descanso, el PSV se lanzó al ataque con todo y encontró premio con una gran jugada de Götze. El alemán se llevó a Zaldua con elegancia e hizo un pase entre líneas que dejó a Cody Gakpo solo ante Remiro y el neerlandés marcó el 2-2.

Después del gool del PSV el choque bajó un poco las revoluciones. Sin embargo, el final del encuentro fue vibrante, con el PSV atacando con el cuchillo entre los dientes. Gakpo le dio un excelente pase aéreo a Jordan Teze y el neerlandés, solo ante el portero, la mandó arriba, en la mejor oportunidad del PSV para llevarse la victoria. En el descuento, el mismo Teze mandó justo después una pelota al palo con un disparo lejano. Un minuto después, Oryazabal desaprovechó un regalo de la defensa y, solo ante el portero, estrelló el esférico en un bien colocado Drommel.

Ficha técnica:

2 – PSV Eindhoven: Drommel; Max, Obispo, Ramalho, Mwene (m.68: Teze); Boscagli, Götze, Van Ginkel (m.64: Thomas); Gakpo (m.89: Bruma), Zahavi (m.63: Vinicius) y Madueke (m.64: Vertessen).

2. Real Sociedad: Remiro; Muñoz (m.61: Pacheco), Le Normand (m.61: Zubeldia), Elustondo, Zaldua (m.79: Romero); Guevara, Merino, Zubimendi, Januzaj (m.79: Gorosabel); Isak (m.83: Sorloth) y Oyarzabal.

Goles: 1-0, m.32: Gotze. 1-1, m.34: Januzaj. 1-2, m.39: Isak. 2-2, m.54: Gakpo.

Árbitro: William Collum (Escocia). Mostró tarjeta amarilla a Van Ginkel y Vinicius del PSV Eindhoven, y a Muñoz, Guevara, Oryazabal, Elustondo y Zubeldia de la Real Sociedad.