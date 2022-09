La selección femenina afronta el trámite de Hungría en medio de las turbulencias

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) –

La selección española femenina de fútbol volverá este viernes (21.00 horas) a la acción tras su paso por la Eurocopa de Inglaterra con un duelo oficial sin mucho en juego ante Hungría y marcador por la turbulenta semana que se ha vivido en la concentración.

Después de caer el pasado 20 de julio en la prórroga de los cuartos de final de la EURO ante la anfitriona Inglaterra, el combinado nacional se volvió a reunir para completar la fase de clasificación para el Mundial de 2023 con sus partidos en casa, ambos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ante Hungría y Ucrania, sin nada en juego ya que está clasificada.

Sin embargo, el foco durante la concentración del lunes no ha estado ni siquiera en estos dos encuentros sino en la figura del seleccionador Jorge Vilda. El técnico no salió bien parado del torneo continental por algunas de sus decisiones e incluso se llegó a hablar que algunas jugadoras habían pedido que dejara el cargo.

Y el paso del tiempo parece que no sólo no enfrió esa reclamación sino que la aceleró provocando un ambiente muy enrarecido y con tensión durante estos días. Palabras como ‘motín’, ‘rebelión’ o ‘división’ han sido las más escuchadas, aunque las propias jugadoras, por boca de su capitana, Irene Paredes, aclararon en la previa que no han pedido «la destitución» del técnico, el cual se mostró «decepcionado» con lo sucedido.

En lo meramente deportivo, España tratará de reponerse a todo lo que está rodeando el choque y tratar de firmar una fase de clasificación inmaculada con pleno de victorias y sin encajar. El primer rival será una Hungría sin opciones, pero que intentará aprovechar todo el ruido generado para arañar algo positivo que en su estadio ni siquiera se pudo acercar al caer 0-7.

Vilda no podrá contar, además de con la lesionada Alexia Putellas, con dos titulares habituales como la central ‘Mapi’ León y la centrocampista Aitana Bonmatí, lesionadas al igual que Marta Cardona o Shei García, aunque vuelve a tener a Jenni Hermoso, que podría jugar más como creadora que como delantera en un partido donde el seleccionador podría hacer más probaturas de las habituales y que podría significar el debut de la lateral del Athletic Club Oihane Hernández, gran novedad de la lista. «Buscaremos a las que estén al cien por cien y sin reservas mentales», advirtió.