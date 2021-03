La Sub-21 quiere un pase sin angustia

La actual campeona depende de sí misma para estar en cuartos del Europa y sólo tiene que evitar la derrota ante la República Checa

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) –

La selección española Sub-21 intentará certificar sin apuros este martes (21.00 horas/Cuatro) su billete para los cuartos de final del Europeo de la categoría que se está disputando en Eslovenia y Hungría, un objetivo que pasa principalmente por no perder ante la República Checa.

El equipo de Luis de la Fuente necesita un punto para estar en los cruces del 31 de mayo y espera no fallar ante un combinado checo al que sólo le vale la victoria para aspirar a clasificarse entre los dos primeros del Grupo B.

Tras ganar cómodamente a Eslovenia, España no pudo pasar del empate sin goles ante Italia por lo que no pudo sellar su clasificación, aunque todavía mantiene el derecho de depender de sí misma en una jornada final unificada donde todo lo que sea que los italianos no ganen a Eslovenia sería de ‘ayuda’ por si se acaba la racha de invicto.

La ‘Rojita’ quiere hacer valer su favoritismo y no esperar ‘favores’ del otro partido ante una República Checa que ya creó problemas a la otra favorita del grupo, frente a la que arañó un empate (1-1), pero que tendrá que tomar más riesgos en busca de esos tres puntos que le garanticen pasar como primera.

En este sentido, la Sub-21 española sabe que tendrá que llevar seguramente el peso del partido y ser la que más exponga pese a ser la que ‘menos’ se juegue en un duelo donde la gestión de la presión y el controlar los nervios serán factores vitales.

Lo positivo es que la actual campeona está mostrándose muy sólida en el aspecto defensivo y que ante Italia alargó a siete sus partidos sin encajar un gol, otro factor que se presenta importante en un choque ante un rival que apelará a su físico para intentar desactivar el fútbol más técnico de los de Luis de la Fuente, que probablemente vuelva a meter cambios en su once.

En este sentido, el seleccionador no podrá contar finalmente con Óscar Mingueza ya que el recurso presentado ante la UEFA por su expulsión ante Italia, mientras que parece que Brahim Díaz tampoco estará listo por el golpe sufrido en el estreno ante Eslovenia y que ya le hizo perderse el choque ante los italianos.

Por su parte, la República Checa llega más acuciada a este duelo final después de ver como Eslovenia le arrebataba dos puntos con un gol en los compases finales de su partido del pasado sábado. Los checos llegaron a esta fase final tras superar en su grupo a Croacia por un punto y demostrando mucha fortaleza defensiva también, con tan sólo cuatro goles encajados.

«Quería cuatro puntos después de los dos primeros partidos, no lo logramos, pero todavía tenemos la oportunidad de avanzar en el último partido, aunque jugamos contra el gran favorito y el partido no será fácil. No solo se tratará de defender, sino que también debemos atacar y tratar de marcar un gol. Debemos ser valientes», advirtió el seleccionador checo Karel Krejci.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Álvaro Fernández; Pipa, Guillamón, Cuenca, Miranda; Fran Beltrán, Moncayola, Villar; Puado, Abel Ruiz y Cucurella.

REPÚBLICA CHECA: Jedlicka; Vitik, Chalus, Krejci; Holik, Bucha, Sadilek, Karabec, Sulc; Lingr y Sasinka.

–ÁRBITRO: Giorgi Kruashvili (GEO).

–ESTADIO: Arena Petrol.

–HORA: 21.00/Cuatro.