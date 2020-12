Laporta: «Sigo siendo el mismo y creo que aún es mi momento»

Si Messi dice ‘no’ y se marcha: «Nos lo tomaremos con deportividad y empezaremos ya el cambio»

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) –

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que sigue siendo el mismo que durante su mandato entre 2003 y 2010 llevó al Barça a «primera línea» y cree que, a sus 58 años y pese a la derrota electoral en 2015, está preparado para volver con «más experiencia» y siendo aún momento para recuperar el legado que cree que, Rosell y Bartomeu, dejaron perder.

«Todos tenemos nuestro tiempo y creo que aún es mi momento y, si no, no me hubiera presentado. Tengo 58 años, puedo dedicar unos años al club, que serán los mejores años de mi madurez consolidada. Me siento bien, fuerte, con ganas de servir al club y de devolver la alegría al barcelonismo», aseguró en una entrevista a Europa Press.

Laporta está seguro de que su regreso al club sería bien visto en las esferas deportivas por el «éxito» que ya tuvo en su mandato. «Mi presencia en el club puede tener una repercusión muy buena, en estamentos deportivos, por haber tenido ya éxito. Tengo ganas de volver a ver a todos», remitió en referencia a la lona publicitaria que puso al lado del Santiago Bernabéu.

Y, creyendo en que aún es su momento, quiere recuperar el legado y «rehacerlo todo», algo que intentó sin éxito en las elecciones que perdió en 2015 ante Josep Maria Bartomeu y su ‘triplente y tridente’. «Quería que continuara mi legado y con más éxito, no me entraba en la cabeza que no ganáramos más ‘Champions’ teniendo a Messi. Estábamos perdiendo oportunidades para seguir haciendo historia. En 2015, contra el triplete, no veía opciones de ganar pero me presionaron amigos para contrastar modelos y el resultado fue muy bueno por en el peor escenario posible», matizó.

«Cuando hablo ahora de motivar a los jugadores para que vuelvan a ganar y ganar bien, es para que vuelva la historia de éxito del Barça con la ‘Champions’ que se inició con mi mandato y que tenemos que recuperar. Hay que tomar decisiones para volver a ganar ‘Champions’ y títulos y tener noches de Roma o Wembley», apeló en este sentido.

El expresidente cree que lo que denunció en aquella campaña de 2015 «se ha puesto de manifiesto», y por ello insiste en volver a retomar las riendas del club. «No contemplo otro escenario que no sea ganar. Se ha puesto de manifiesto lo que anuncié en 2015 y nuestro proyecto es el adecuado para revertir la situación. Me veo con fuerza y ánimo necesarios, y experiencia, para revertirlo», aseguró.

«Tenemos que rehacerlo todo. Si tengo la suerte de gobernar de nuevo, veré lo que se puede aprovechar y rehacer el Barça. Estoy con moral ganadora, no quiero ponerme en un escenario de perder. Si pasa lo aceptaré, pero seguiré siendo del Barça y sufriendo y disfrutando con el Barça», comentó sobre ese hipotético caso que no contempla de volver a perder unos comicios.

«SIGO SIENDO EL MISMO»

Por otro lado, asegura que sigue siendo el mismo Laporta que se situaba en portada con declaraciones recordadas como aquella de «Al loro! Que no estamos tan mal», aunque en esta precampaña está más comedido. «Hombre, la pancarta que colgamos el otro día, es muy Laporta en este sentido», aseguró entre risas en referencia a la lona de 1.000 metros cuadrados situada junto al Santiago Bernabéu con el lema ‘Ganas de volver a veros'».

«Sigo siendo el mismo Laporta pero con más experiencia y estoy más preparado. Siempre actuaré con respecto, aunque sea más vehemente o más o menos contundente. Si el ‘seny’ no va acompañado de un espíritu de lucha, de una determinada contundencia, puede ser cobardía. Prefiero combinar las dos cosas, ya tengo el ‘seny’ y espero no perder nunca la ‘rauxa'», expresó en alusión a ese ‘seny i rauxa’ tan catalán.

SI NO CONVENCE A MESSI, EMPEZARÁ EL CAMBIO

Por otro lado, Laporta tiene claro que Leo Messi esperará a después de las elecciones para tomar la decisión de salir del club o de poder renovar. Pero, preguntado por qué pasaría en caso de que el argentino decidiera irse, como ya intentó el verano pasado, Laporta tiene claro que lo encajaría con deportividad y que empezaría el cambio en el equipo.

«Si Messi dice ‘no’, nos lo tomaremos con deportividad y tendremos que seguir adelante y seguiremos adelante. No va a ser un impedimento para que hagamos también un club muy competitivo y empecemos ya una nueva etapa que nos lleve a la primera línea deportiva mundial», se sinceró.

Eso sí, ese cambio no tendría que ir exclusivamente de la mano de un Ansu Fati al que augura gran futuro por su «talento natural» pero al que no quiere comparar con Messi. «Nos equivocaríamos si calificáramos a Ansu Fati de ‘nuevo Messi’. A veces, si te saltas pasos, no haces una buena aportación a la carrera de un futbolista. Ansu Fati tiene gran talento natural, se le ha de acompañar y ayudar, como hicimos con Leo, ‘Busi’, Pedro o Sergi Roberto. Pero no es bueno el elogio desmesurado», avisó.

También tiene claro que, en su proyecto, no habrá cabida para «duplicar o triplicar posiciones», como puede suceder ahora con Messi, Griezmann o Coutinho. «Nuestro modelo está basado sobre todo en jugadores hechos en casa y luego jugadores de referencia mundial que se integren en el equipo de una manera lógica y sin duplicar o triplicar situaciones, que es una mala decisión y ha sucedido y nos ha llevado a una situación no deseable», manifestó.