Las jugadoras de Primera Iberdrola dicen «basta ya» al bloqueo de la profesionalización y avisan con una huelga

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –

Las jugadoras de la Primera Iberdrola se mostraron «cansadas» de la situación de bloqueo para profesionalizar la liga de fútbol femenino y que si las cosas no mejoran no descartan recurrir a convocar una huelga como una forma de decir «basta ya», aunque aún no tienen una fecha programada para hacerla.

Amanda Sampedro (Atlético), Silvia Meseguer (Atlético), María Ortiz (Alavés), Alba Aznar (Alavés), Pilar García (Rayo), Paula Andújar (Rayo), Lucía Ramírez (Sevilla), María Estella (UD Granadilla), Lucía León (Betis), Cinta del Mar Rodríguez (Sporting Huelva), Lara Mata (Villarreal), Zaira Flórez (Villarreal), Arene Altonaga (Eibar) y Ana Lucía de Teresa (Eibar) personificaron este martes en la sede de la AFE el hartazgo de las futbolistas por la falta de avances para que se profesionalice el fútbol femenino como se les prometió en la pasada primavera.

«Estamos marcando los tiempos de la situación. Primero con un comunicado, luego con el parón de 30 segundos de este fin de semana y ahora con esta rueda de prensa. A nadie le gusta convocar una huelga, pero si seguimos con el bloqueo creo que es la única manera de manifestarnos de otra manera y decir basta ya», aseguró Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid.

La centrocampista cree que «el fútbol femenino merece dar un paso hacia delante». «Así lo quisimos y reclamamos con una liga profesional y creo que todos y todas hemos visto que se han dado pasos hacia atrás. Esta situación de bloqueo hace que no seamos profesionales y todo lo que se conlleva, y por eso queremos acabar con este bloqueo porque hará que crezcamos todos y que el fútbol femenino español este donde se merece», afirmó.

La jugadora indicó que han tenido «varias reuniones» y que se les han «abierto las puertas del CSD», pero que no son «nadie para decir quien es el culpable» de esta situación. «Hemos tenido un montón de reuniones en las que se nos ha dicho que vamos a ser profesionales y todavía no sabemos nada de eso», añadió.

Sampedro pidió aprovecharse «de manera paralela» de lo que es el fútbol masculino. «Son una liga profesional y nosotros queremos serlo porque a partir de ahí va a haber una empresa que va a marcar unas bases a los clubes que deberán asumir», comentó, aclarando que la cuestión «va más allá de derechos televisivos» y que es por otros temas, como la «salud», como se han visto este pasado fin de semana con el golpe en la cabeza que sufrió la jugadora del Rayo Vallecano Camila Sáez y que no pudo recibir atención médica por parte de su club.

Por su parte, Silvia Meseguer, otra de las capitanas del Atlético y vicepresidenta de AFE, confesó que están «cansadas de esperar» esta profesionalización que se anunció en marzo. «Solo queremos esas condiciones que nos merecemos y por las que llevamos tanto tiempo peleando», apuntó.

«Hay malestar y si esto sigue así seguiremos adelante con las pautas que estamos tomando y si es necesario habrá que hacer huelga», avisó la centrocampista, que aclaró que no tienen «plazos marcados» para este posible parón. «Simplemente estamos diciendo que si no se desbloquea la situación es algo que se plantea», remarcó.

Finalmente, Pilar García, capitana del Rayo Vallecano, recalcó que lo que han vivido el pasado fin de semana «no puede pasar» y que «nadie» del club se había puesto «en contacto ni con AFE ni con Camila». «Nadie nos atiende ni tenemos unos mínimos y si se hace la liga profesional dispondremos de todo eso», expresó.

«Queremos una liga profesional con unos mínimos y vamos a llegar al final para conseguirla porque somos las principales protagonistas y nos deben tomar en serio», agregó la futbolista franjirroja, que confirmó la «situación» que están viviendo con la directiva de su club y que sus condiciones laborales están «en manos de AFE y de Inspección de Trabajo».

DIEGO RIVAS: «NO SABEMOS LOS CULPABLES, SÍ LAS VÍCTIMAS»

Junto a las jugadoras compareció Diego Rivas, secretario general de la AFE, que también dejó claro que las futbolistas «no dejarán de tomar las medidas legales que estén en su mano», pero que no quiso poner un límite para declarar la huelga. «Tenemos nuestras fechas, pero esto lleva un tiempo y hay que notificarlo a distintas instituciones», admitió.

Además, tampoco quieren «echar la culpa» a nadie. «Sólo estamos diciendo que ellas son las perjudicadas y que exigimos que tengan una liga profesional como realmente se merecen. A la gente a la que se le llena la boca diciendo que pelean por igualdad, que se ponga manos a la obra y, quien sea, que ceda un poco, deje de mirarse su ombligo y mire por ellas. No sé quién es el culpable, pero si quiénes son las víctimas», aseveró, lamentando que haya «promesas que no están cumpliendo».

Rivas recordó que las futbolistas están «bajo el paraguas» del sindicato y que aunque no había representantes en esta rueda de prensa del FC Barcelona, Athletic o Real Madrid, clubes que están presentando una propuesta diferente al resto, explicó que se había celebrado una reunión previa y que «todas las jugadoras de todos los equipos están informadas».