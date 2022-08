Lewandowski: «No me fui porque el Bayern pensara en Haaland»

El delantero asegura que se fue para «cumplir el sueño» de jugar en el Barça

MÚNICH (ALEMANIA), 10 Ago. (dpa/EP) –

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski considera que el interés de su anterior club, el Bayern de Múnich, por hacerse con Erling Haaland –finalmente fichado por el Manchester City– no supuso un motivo para su marcha, sino que perseguía el «sueño» de ser blaugrana.

«Para mí no fue un problema. No me fui porque el Bayern estuviera interesado en Haaland, es algo que entiendo. Me fui porque quería cumplir mi sueño», aseguró el internacional polaco en declaraciones a ‘Sport Bild’.

Sobre su exequipo, el ya ‘9’ blaugrana opinó que es favorito pese a su salida. «El Bayern tiene muchos jugadores goleadores en el centro del campo y también en el ataque. Pueden compensar mi marcha, otros jugadores marcarán más goles», señaló.

En cuanto al fichaje de Sadio Mané por el club bávaro, o el del internacional alemán Serge Gnabry, cree que pueden marcar ambos «muchos goles» y situó dicha cifra en torno a los 20 goles en ambos casos.

Tras su turbulenta salida, Lewandowski le deseó al Bayern «solo lo mejor». «El tiempo en Múnich únicamente queda en mi memoria como algo positivo. La gente, los éxitos. Mi corazón siempre llevará la historia con el Bayern», aseguró el siete veces máximo goleador de la Bundesliga. «Ha sido la mejor época de mi vida hasta ahora», añadió.

Lewandowski reconoció que espera con cierta inquietud el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones (25 de agosto), en el que confía poder evitar un posible cruce entre Barça y Bayern, ya que llegaría «demasiado pronto» y motivaría «una sensación extraña» para él.

También explicó que había hablado con su excompañero de equipo en Múnich David Alaba, ahora en el Real Madrid, antes de su traslado a España, y que ha estado estudiando castellano «intensamente» durante las dos últimas semanas. «Hasta ahora, todo es como si fuera una película. No creía que algo así pudiera ocurrir en mi vida», se sinceró.