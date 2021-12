Los grandes éxitos internacionales del deporte masculino en 2021

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) –

Alberto Ginés, Lucas Eguibar, Jon Rahm, Saúl Craviotto o Hugo González de Oliveira son algunos de los nombres de los deportistas españoles que han aportado destacados éxitos a España en este año 2021 que está a punto de terminar.

Los Juegos Olímpicos de Tokio permitieron a muchos españoles descubrir lo entretenido y emocionante de un deporte como la escalada. Mucha culpa de ello tuvo Alberto Ginés, un extremeño de por entonces 18 años y bastante desconocido para mucha gente, pero que mantuvo pegado al televisor a muchos en su eléctrica persecución por una medalla que finalmente fue de oro y que le hizo saltar a la fama.

El metal dorado del cacereño fue el único a nivel individual en la cita del deporte masculino español ya que el otro, el del tirador Alberto Fernández, fue logrado en la competición mixta de foso olímpico junto a la andaluza Fátima Gálvez. El madrileño, habituado a grandes resultados en competiciones, se le resistía el podio olímpico, pero firmó una gran final para saldar esa deuda junto a su compañera con la que ya había sido bronce continental meses antes y dar el primer oro a España en los Juegos.

Además, en la capital japonesa, el palista catalán Saúl Craviotto alcanzó en el olimpo nacional a David Cal al conseguir su quinta medalla olímpica. El de Lleida no lo pudo hacer a nivel individual, pero junto a Marcus Cooper Walz, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo no falló con el potente K-4 500 m.

En Tokio, el karateca Damián Quintero demostró ser uno de los mejores del mundo en la modalidad de kata y se hizo con la plata, la tercera de su gran 2021 junto a la del Europeo y la del Mundial, y el gimnasta Ray Zapata también se proclamó subcampeón olímpico en la modalidad de suelo con un atrevido ejercicio que quizá mereció más premio.

El tenista Pablo Carreño sumó un más que valioso bronce en un torneo donde derrotó al ruso Daniil Medvedev y al serbio Novak Djokovic, este en la pelea por el tercer puesto, mientras que el ciclista David Valero también sorprendió con un bronce en ‘mountain-bike’. La vela, uno de los deportes olímpicos por excelencia, aportó dos bronces gracias a Joan Cardona, que meses antes se había proclamado subcampeón del mundo de Finn, y la pareja Joan Xammar y Nico Rodríguez, que cerraron un gran 2021 donde fueron subcampeones de Europa y bronce mundial de 470.

RAHM SE CORONA CON SU PRIMER ‘MAJOR’

Más allá de Tokyo 2020, el año también dejó grandes éxitos deportivos, algunos históricos como el título mundial del guipuzcoano Lucas Eguibar en la prueba de cross de los Mundiales de Snowboard, o el segundo oro consecutivo en un Campeonato del Mundo de Niko Sherazadishvili en -90 kilos, algo inédito en el judo nacional.

Otro gran protagonista fue el vizcaíno Jon Rahm, que vivió otro año muy positivo y que a sus 26 años logró su primer ‘major’, el US Open, el único que no había sido conquistado por el golf nacional. El de Barrika firmó un gran domingo y los ‘birdies’ en el 17 y 18 le dejaron en primer lugar a la espera de que acabase el sudafricano Louis Oosthuizen, que no le pudo arrebatar el triunfo.

La piscina tuvo un nombre propio en este 2021, el del balear Hugo González de Oliveira, que brilló en los Europeos con un total de tres medallas, entre ellas el oro en los 200 metros estilos. Una plata en los 100 espalda y un bronce en los 50 espalda completaron su gran actuación.

El motor también sobresalió, principalmente con un título histórico, el del piloto catalán Alex Palou, que con 24 años conquistó la IndyCar estadounidense. Otro piloto aún más joven, el murciano Pedro Acosta, se llevó el Mundial de Moto3 con apenas 17 años, mientras que el catalán Toni Bou mantuvo su tiranía en el trial con sus decimoquintas coronas al aire libre e ‘indoor’ para sumar ya 30. Adrián Huertas se proclamó campeón del mundo de la categoría de Supersport300 del Mundial de Superbikes, mientras que en la F1, Carlos Sainz sumó tres podios con Ferrari y Fernando Alonso uno en su vuelta con Alpine.

El atletismo brilló sobre todo en el Europeo en Pista Cubierta con el oro de Óscar Husillos en 400 m. Jorge Ureña (plata en heptatlón), Jesús Gómez (bronce en 1.500) y Adel Mechaal (bronce en 3.000) añadieron más metales en un año donde la marcha demostró su nivel con el oro de Marc Tur en los 50 kms de la Copa de Europa de Marcha en la que Álvaro Martín y Diego García Carrera fueron plata y bronce en 20 kms. En el cierre, España se proclamó subcampeona por equipos en el Europeo de Cross.

El piragüismo fue otro deporte que destacó con el oro en el Mundial de Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade en K2 500 m y con los títulos europeos de Joan Moreno (C1 200) y Alberto Pedrero y Pablo Graña (C2 200. Joan Crespo se colgó el bronce en K1 en el Mundial de Eslalon.

Dentro del tatami, España tuvo igualmente buenas actuaciones. En karate, además de Quintero, el equipo formado por Sergio Galán, Alejandro Manzana y Raúl Martín fue plata europea y mundial en kata, mientras que en taekwondo, Adrián Vicente (-58) y Joan Jorquera (-63) se proclamaron subcampeones de Europa, y Javier Pérez (-68), Daniel Quesada (-73), Raúl Martínez (-80) e Iván García Martínez (+87) se llevaron un bronce, mismo premio para el judoca Fran Garrigós en el Mundial de Judo en -60 kilos.

BUEN AÑO DEL BOXEO

Además, pese a su escasez de instalaciones y medios en España, la escalada tuvo junto a Alberto Ginés otro nombre a destacar, el de Erik Noya, subcampeón del mundo en la modalidad de velocidad, mientras que Pablo Acha fue campeón de Europa en arco recurvo y bronce junto a Elia Canales. David Sánchez y Marcos Ruiz, bronces en dos tiempos en 73 kilos y 109 kilos, dieron medallas a la halterofilia.

El boxeo también pudo disfrutar de un positivo 2021. A nivel amateur, Enmanuel Reyes dio a España su segunda medalla en un Mundial con un bronce en la categoría de peso pesado, y a nivel profesional, Kiko Martínez se proclamó campeón del mundo del peso pluma y Kerman Lejarraga se hizo con el cinturón continental de superwelter, que además supo defender a final de año.

Sin la mejor versión de Rafa Nadal, el tenis masculino sólo pudo saborear, además del bronce olímpico de Pablo Carreño, los títulos junior de Daniel Rincón, en el US Open, y de Alejandro Manzanera, en dobles junto al lituano Edas Butvilas, en Wimbledon. Juan Ayuso destacó en el ciclismo al ganar el Giro de Italia Sub-23 y proclamarse subcampeón de Europa Sub-23, y Borja Conejos, Martí Riera y Daniel Cegarra se colgaron oros en sus respectivas pruebas del Mundial de Trial.

Finalmente, David Castro se coronó campeón del mundo de Acuatlón y Roberto Sánchez y Antonio Serrat fueron plata y bronce en el Europeo de Triatlón, mientras que Ismael Medina, junto a Luz Lupiáñez, se proclamó subcampeón de Europa en el ejercicio dinámico de la gimnasia acrobática y David Franco, Carlos del Ser, Andrés Martínez y Santiago Brea conquistaron una histórica medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Trampolín en doble mini tramp.