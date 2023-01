Los ‘Hispanos’ buscan una victoria de prestigio ante Francia

Españoles y galos, con el pase a cuartos atado, quieren despedir la Ronda Principal del Mundial con las mejores sensaciones

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) –

La selección española masculina de balonmano, con el pase a los cuartos de final del Mundial de Polonia y Suecia ya conseguido de manera matemática, afronta este domingo (21.00 horas/Teledeporte) el último partido de la Ronda Principal del campeonato ante Francia, vigente campeona olímpica y también con los deberes hechos.

Será quizás el duelo de menor trascendencia de los últimos años en competición oficial entre ambos combinados, acostumbrados a batallar por medallas y títulos en todos los torneos en los que se han cruzado, pero esta vez el buen hacer en la cita mundialista de ambas selecciones les dará una tregua y les evitará cruzarse de nuevo, si tienen suerte, hasta la final.

Los de Jordi Ribera sellaron su billete para los cuartos de final, además de garantizarse la disputa del Preolímpico de París 2024, al superar el viernes a la combativa Eslovenia (26-31) en la segunda jornada de la ‘Main Round’, un resultado que les asentó en la primera plaza del Grupo I.

Con ello, sumaban su quinta victoria en el campeonato, las mismas que acumula el equipo de Guillaume Gille, que se deshizo en la Ronda Preliminar de Polonia (26-24), Arabia Saudí (41-23) y Eslovenia (31-35) para vencer posteriormente, en la segunda fase, a Montenegro (35-24) y a Irán (29-41).

«Va a ser un partido duro, Francia físicamente siempre te desgasta mucho tanto a nivel defensivo como ofensivo. Han sacado todos los partidos bastante bien, quizás el más complicado para ellos fue el de Polonia, en el partido inaugural. En esta segunda fase han podido rotar bien a los jugadores, porque han tenido partidos más asequibles», advirtió Jordi Ribera.

«A nosotros nos interesa ir construyendo, queda mucha competición por delante y necesitamos ir generando nuestros automatismos y que la gente se sienta cómoda jugando junta. El partido de Francia va a ser una buena piedra de toque», continuó.

En esa idea coincide el extremo derecho Ferran Solé. «Al final, lo más importante es que ya está conseguida la clasificación para los octavos de final, que era nuestro primer objetivo. Este partido es importante sobre todo para salir con buenas sensaciones», manifestó.

«Ganarlo estaría bien, pero lo más importante es que el equipo se sienta bien, cómodo, y que siga jugando al mismo nivel para encarar los cuartos de final. El resultado del partido no sé si va a ser muy trascendente o no, porque no sabemos qué rival nos va a tocar. Lo importante es cómo se juegue, no el resultado final», prosiguió.

Enfrente, la campeona olímpica acude a la cita liderada por los hermanos Nikola y Luka Karabatic y con referentes en sus posiciones como el pivote Ludovic Fàbregas o los laterales izquierdos Dika Mem y Melvyn Richardson, todos jugadores del Barça.

FICHA TÉCNICA.

–EQUIPOS.

ESPAÑA: Corrales (P), Pérez de Vargas (P), Guardiola, A.Fernández, Solé, Cañellas, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Maqueda, Casado, Figueras, Pecina, Odriozola, Sánchez-Migallón, Serdio, Garciandia y D.Fernández.

FRANCIA: Gerard (P), Bolzinger (P), Desbonnet (P), Mem, Nahi, Prandi, Mahe, Fàbregas, Luka Karabatic, Grebille, Richardson, Remili, Tournat, Nikola Karabatic, Lagarde, Briet, Porte y Lenne.

–PABELLÓN: TAURON Arena de Cracovia.

–HORA: 21.00/Teledeporte.